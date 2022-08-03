جدة - نرمين السيد - أعلن القضاء التونسى، اليوم الأربعاء، التحقيق مع زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشى بتهمة الإساءة إلى رجال الأمن، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.





يشار إلى أنه فى مارس الماضى، أحيل الغنوشى للتحقيق، بعد شكوى تقدمت بها الجهات الأمنية إثر تصريحات تعد "تحريضا على رجال الأمن"، حيث ظهر الغنوشى، فى مقطع فيديو وهو بصدد تأبين عضو مجلس شورى فى حركة النهضة الإخوانية، فرحات لعبار، فى محافظة تطاوين جنوب البلاد. وقال الغنوشى خلال تأبينه: "العبار كان له من الشجاعة الكثير، وكان لا يخشى الفقر والحاكم والطاغوت". وعقب ذلك، تقدمت الأمانة العامة لقوات الأمن التونسى، بشكوى رسمية للقضاء ضد الغنوشى، بعدما قالت إنه "نعت منه لعناصر الأمن بالطواغيت".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- التحقيق مع الغنوشى بتهمة الإساءة إلى رجال الأمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.