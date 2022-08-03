فرنسا تعلن حالة الطوارئ فى 26 إقليما

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، وفقا لقناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية، إن درجات الحرارة ستصل إلى 40 درجة مئوية اليوم الأربعاء، لاسيما فى إقليم أوكسيتانى فى جنوب فرنسا.
وأضافت أن معظم البلاد ستتأثر بدرجات حرارة تتجاوز 30 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر الجديدة لعدة أيام فى جنوب البلاد.
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