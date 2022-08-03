لافروف: زيارة بيلوسى لتايوان تثبت أن أمريكا لا تخضع لأى محاسبة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايوان تثبت للجميع أن الولايات المتحدة لا تخضع لأى محاسبة.





وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفى مع نظيره فى ميانمار وونا ماونج لوين :"لا أريد إطلاق أحكام بشأن دوافعهم (الأمريكيون)، لكن ليس لدى أدنى شك فى أن ذلك يعكس نفس الخط الذى شاهدناه فيما يتعلق بالوضع الأوكرانى، وهى رغبة فى الإثبات للجميع أنهم فوق أى محاسبة وأن لا محظورات بالنسبة لهم"، مشددا على أنه "لا يرى سببًا آخر لخلق مثل هذه التوترات من فراغ، مع علمهم التام بما يعنيه ذلك (زيارة بيلوسى)". وكانت الخارجية الروسية قد وصفت، فى وقت سابق، زيارة بيلوسى بأنها استفزاز يأتى فى سياق النهج الأمريكى الرامى إلى ردع الصين.

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