عاجل- ألمانيا تتهم روسيا بإعاقة تسليم التوربين لخط نورد ستريم 1

جدة - نرمين السيد - وقال شولتس، إن على دول أوروبا أن تتوقع عدم التزام روسيا بعقود توريد الغاز، مؤكدا أن نقل التوربينات هو فى الواقع "أمر بسيط للغاية"، يحتاج إلى قول "غازبروم" أنها تريد ذلك فعلياً.

وألقت شركة غازبروم باللوم فى تخفيضها الأخير على الحاجة إلى وقف تشغيل التوربينات، فيما رفض مسؤول الطاقة بالاتحاد الأوروبى قدرى سيمسون، هذا السبب ووصف الخطوة بأنها "ذات دوافع سياسية".

وأكد سيمسون إن الاتفاقية يجب أن تضمن للدول توفير ما يكفى من الغاز للبقاء على قيد الحياة فى فصل الشتاء إذا قطعت روسيا الإمدادات بالكامل الآن، لكن الشتاء البارد بشكل غير عادى سيتطلب إجراءات أكثر صرامة.