العالم اليوم - مخاوف الركود وتداعيات زيارة بيلوسي تهبط بالأسهم الأوروبية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 12:21 مساءً - تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، قبل صدور بيانات رئيسية عن نمو الأعمال بمنطقة اليورو، فيما تترقب الأسواق الأوسع التداعيات المحتملة لزيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، لتايوان.

وانخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 7:10 بتوقيت غرينتش. وينتظر المستثمرون بيانات مهمة عن نمو الأعمال والخدمات في منطقة اليورو، وذلك لقياس الوضع الاقتصادي للقارة وسط مخاوف من حدوث ركود. وانخفض سهم شركة "بي. إم. دبليو" لصناعة السيارات الفارهة 5.5 بالمئة بعد تحذير من تقلبات كبيرة في النصف الثاني من العام. وحدت تقارير الأرباح القوية الصادرة عن شركات أخرى من الخسائر في التعاملات الصباحية. وارتفع سهم "إينفينيون"، المورد الرئيسي للرقائق متناهية الصغر لقطاعة السيارات، بنسبة 3.1 بالمئة مع رفع الشركة توقعاتها للعام بالكامل، وإعلانها زيادة بنسبة 33 بالمئة على أساس سنوي في عائداتها الفصلية. وقفز سهم شركة "أفاست" المدرجة في بورصة لندن 42.4 بالمئة.

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