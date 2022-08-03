إجازة اليوم الوطني في السعودية متى تكون 1444 وما هى فعاليات اليوم الوطني السعودي

تعد إجازة اليوم الوطني السعودي من أهم المناسبات التي يحتفل بها المواطنين ورؤساء وأمراء وملوك المملكة العربية السعودية، حيث أنه في مثل ذلك اليوم وهو يوم من أيام شهر سبتمبر من كل عام ميلادي تم توحيد دولة السعودية من عبارة عن مملكات إلى مملكة واحدة تشمل جميع محافظات السعودية وأصبحت دولة مستقلة تحت رئاسة ملك واحد ولذلك فهي مناسبة عظيمة بالنسبة إلى السعوديين ويتم الاحتفال بها في نفس اليوم من كل عام وسنوضح لكم تفاصيل اليوم في السطور التالية من مقال اليوم.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1444هـ – 2022م

ويصادف يوم إجازة اليوم الوطني السعودي للعام الجاري يومي الأربعاء والخميس الموافق الواحد والعشرين والثاني والعشرين من شهر سبتمبر 2022م الذي يوافقه بالتوقيت الهجري يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر صفر 1444هـ وتستمر الإجازة حتى يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر 2022 أي التاسع والعشرين من شهر صفر الهجري 1444هـ.

فعاليات اليوم الوطني السعودي

هناك الكثير من الفعاليات التي يقوم بها مواطنو وملوك المملكة العربية السعودية في اليوم الوطني السعودي ومن بين هذه الفعاليات ما يلي:-