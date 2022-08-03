موعد صرف الضمان المطور .. فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أوضحت سابقًا أن موعد صرف الضمان الإجتماعى المطور سيكون اليوم الأول من كل شهر من التقويم الميلادي، على أن يكون موعد الصرف هذا الشهر في 1 أغسطس 2022، ويستمر دعم عملاء حساب الخدمة في الاستجابة بسرعة لجميع استفسارات المستفيدين من أجل مساعدة أكبر عدد ممكن منهم.

فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقعها الرسمي، عن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي السابق حتى تاريخ 05 / 04 / 1444 هـ الموافق 30 / 10 / 2022 م،وأرسلت تأكيدًا بأن معاش الضمان الاجتماعي سيتم دفعه إلى المستفيد السابق دون انقطاع أو تخفيض إذا ثبتت الحاجة خلال هذه الفترة أو بعد الانتقال إلى النظام المطور.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

حددت الموارد البشرية العديد من الشروط التي يجب على مقدم الطلب استيفاؤها حتى يتم قبوله في طلب معاش الضمان المطور كالأتى:

أن يكون سعودي الجنسية مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية وتستثنى فئات الجنسية التالية من متطلبات الجنسية:(المرأة الغير سعودية المتزوجة من سعودي، أرامل وطلقات غير سعوديات ولديهن أطفال سعوديون، أبناء أرامل أو مطلقات من أم سعودية ولكن من أب غير سعودى، المعاقين أو الأيتام أو الأرامل الذين لديهم بطاقات تنقل).

الدخل المقدر للفرد أو الأسرة أقل من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي المقدر بـ 1،100 ريال للمُعيل و 550 ريالاً لكل فرد من أفراد الأسرة.

الالتزام بالالتزام بمتطلبات الوزارة الخاصة بتقديم الخدمات الطبية والتعليمية للأطفال، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للأسر.

ألا يكون مقيم فى أحد مساكن ترعاها الحكومة.

استعلام الضمان الاجتماعي المطور

يمكن لجميع المتقدمين للضمان الاجتماعي الآن الاستعلام عن نتائج الضمان المطور لمعرفة ما إذا كانوا مؤهلين أو إذا لم يتم اختبار أهليتهم مسبقًا، سيتم عرض قيمة معاش الضمان المطور التي تتلقاها في حقل المدفوعات المالية لإظهار حالة أهليتك، كما يمكنك العثور عليه من رابط منصة الضمان الاجتماعي (sbis.hrsd.gov.sa) من الجدير بالذكر أن المبلغ المبين على موقع الضمان الاجتماعي هو المبلغ الذي تستحقه الأسرة بعد أن قامت لجنة التحقيق في الطلب بالتحقيق في وضع مقدم الطلب.