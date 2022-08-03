آخر أخبار اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وأسماء أوائل الطلاب moe.gov.eg

ننشر لجميع الطلاب آخر أخبار اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث هناك بحث مكثف من طلاب السنة الثالثة بجميع المدارس الثانوية وكذلك من أولياء أمورهم دائمًا عبر google عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022، برقم الجلوس، وذلك بمجرد اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية الوطنية والتعليم الفني، وسوف نوضح لكم عبر موقع ثقفني آخر أخبار ظهور نتائج الثانوية العامة وأسماء أوائل الطلاب.

آخر أخبار اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

أدلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتصريحات بخصوص نتيجة الثانوية العامة 2022 وموعد الإعلان عنها، حيث قال الوزير في تصريحات تليفزيونية:

لن يتم الإعلان عن النتيجة النهائية لنتائج المدارس الثانوية لعام 2022 هذا الأسبوع. الموعد المحدد لإعلان نتائج البكالوريا 2022 هو من 1 إلى 7 أغسطس.

مازالت عمليات تصحيح الثانوية العامة 2022 مستمرة وأن هناك حوالي 10 ملايين ورقة بابل سوف يتم التحقق منها كجزء من فحوصات المدارس الثانوية

معدلات النجاح في نتائج المدارس الثانوية لعام 2022 غير معروفة بعد و تقوم الوزارة بتطوير نظام للتدقيق أن أوراق الإجابة مكتوبة في المكان الصحيح.

سيتم تطبيق قواعد الرأفة علي بعض الطلاب

نتيجة الثانوية العامة لم تكتمل بعد وعلى الطلاب وأيضا أولياء الأمور أن يهتموا فقط بالاستماع إلى ما تعلنه الوزارة بشأن المواعيد والنتائج، ولا ينساقوا الي الشائعات والأخبار الكاذبة

بشأن ما تردد حول تأخر موعد نتيجة الثانوية العامة 2022، فقد أكد وزير التعليم أنه لا يوجد تأخير في تاريخ الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 ، وأنه قد تم تقدير التواريخ بشكل صحيح من البداية، وسيتم اعلان النتائج في الوقت المناسب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

تم تزويد البوابة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برابط إلكتروني يسمح لطلاب المدارس الثانوية في عام 2022 بتلقي معلومات حول نتائجهم بمجرد توفرها.

اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم برقم المقعد

يتم كتابة بيانات الطالب في الامتحانات برقم الجلوس

يقوم الطالب بالنقروعرض تفاصيل النتائج.

سوف تظهر النتيجة متضمنة الدرجات الخاصة بكل مادة.

كما سيتم اعلان أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي قبل المؤتمر الصحفي لاعلان الثانوية العامة.