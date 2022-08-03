نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر link” نتائج التوجيهي 2022 الأردن برقم الجلوس moe.gov.jo وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتهت امتحانات مرحلة التوجيهي في المملكة الأردنية يوم الاثنين 25 يوليو تموز من العام 2022، والموافق يوم 26 من ذي الحجة 1443 هـ، بعد أن بدأ الطلاب الامتحان يوم الخميس الموافق 30 من شهر يونيو٢٠٢٢م، وسوف نتعرف عبر موقعنا على موعد نتائجِ تَوجيهي 2022 الاردن، والرابط الذي ستظهر عليه النتائج في هذا المقال، كما أكدت مديرية الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية، بقيادة الدكتور محمد كنانة أن موعد نتائجِ التّوجيهي الاردن ٢٠٢٢م، سوف تكون خلال شهر أو أقل من انتهاء اخر يوم امتحان، لذلك يتوقع أن تصدر النّتائج في خلال الثلث الأخير من شهر أغسطس لعام ٢٠٢٢.

نتائج التوجيهي 2022 الأردن

يذكر أنه لم تحدد وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية، عن موعد اصدارها نتائجِ التّوجيهي 2022 حتى تلك اللحظة، ولكن أكد الدكتور محمد كنانة رئيس مديرية الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم بالأردن، أن تصحيح الامتحانات تم بعد انتهاء أول يوم امتحان، وسيتم الإعلان عن نتائج التوجيهي الاردن ٢٠٢٢م بشكل الكتروني، حيث تسود حالة من التوتر بين الطلاب وأولياء أمورهم عن طريقة الاستعلام عن النتائج في مختلف المسارات، وذلك بعد تفشي وباء كورونا في أنحاء العالم، ولكن وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية تعمل على حماية وسلامة صحة كافة طلابها.

طريقة معرفة نتائج التوجيهي الاردن ٢٠٢٢م

نبحث الان عن طريقة البحث عن نتائج التوجيهي في الأردن ٢٠٢٢ الكترونيا، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية، والتي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة للتسهيل والتيسير على كافة طلاب مرحلة الثانوية، فيستطيع الطالب معرفة نتائجه بكل سهولة من خلال هاتفه المحمول وشبكة الإنترنت.

يمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن نتائجِ التّوجيهي 2022 في الأردن، وذلك فور صدورها عبر التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية مباشرا “من هنا“، ثم يقوم الطالب بإدخال اسمه الموجود في الهوية، ورقم الجلوس الخاص له، حتى يستطيع الاطلاع على النتيجة، ثم يقوم بالضغط على زر موافق، وسوف تظهر أمامه نتيجته بالتفصيل.

في ختام هذا المقال نتنمى أن يكون أسلوبنا سلس وسهل على متابعينا، وعرضنا لكم موعد نتائج التوجيهي الاردن ٢٠٢٢م، وكذلك خطوات الاستعلام عنها على الرابط الإلكتروني لموقع الوزارة.