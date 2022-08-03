نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قبول جامعة الملك عبد العزيز 1444 عمادة القبول والتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من الطلاب والطالبات عن رابط نتائج قبول جامعة الملك عبد العزيز للبكالوريوس والدبلومات في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، وقد أعلنت الجامعة منذ قليل نتائج قبول وترشيح الطلاب للدراسة بالكليات ومن وقتها ازدادت معدلات البحث بصورة كبيرة من الطلاب عن النتيجة، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم الإنتهاء من عمليات الإختيار والمفاضلة طبقاً للمعايير والشروط التي حددتها الجامعة والتي سنوضحها لكم خلال المقالة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كافة الخطوات اللازمة لإجراء الإستعلام عن نتائج الترشيح بجماعة الملك عبد العزيز كما وضحنا لكم في مقال سابق رابط نتائج قبول جامعة طيبة، فتابعونا.

نتائج قبول جامعة الملك عبد العزيز

حددت جامعة الملك عبد العزيز بعض الشروط اللازمة لترشيح الطلاب المتقدمين أهمها أن يكون الطالب سعودي الجنسية ولم يتم فصله من جامعة أخرى، وبالنسبة لراغبي الإلتحاق بالكليات الطبية والتمريض يجب ألا يكون قد مر على تخرجهم من الثانوية العامة أكثر من عامين أما الكليات الأخرى لا يجب أن يكون قد مر أكثر من 5 أعوام، ونوضح لكم الآن كافة الخطوات للازمة للإستعلام عن نتائج الترشيح بالجامعة كالتالي:

وهكذا تكون قد استعلمت عن نتيجة قبولك إلكترونياً بدون التوجه إلى الجامعة

عمادة القبول والتسجيل

يجب على الطلاب المقبولين للدراسة في جامعة الملك عبد العزيز أن يقوموا بإستكمال إجراءات التسجيل بسرعة لتأكيد القبول، ويجب تجهيز أوراق أصل شهادة الثانوية العامة وأصل بطاقة الهوية الوطنية وصور شخصية وأصل شهادة الميلاد والهوية الوطنية للأم، وأخيراً نتمنى لكل أينائنا الطلاب دوام النجاح والتفوق.

وفي نهاية مقالنا نرجو ونتمنى أن نكون وضحنا لكم كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع الهام عن نتائج الترشيح الأولية بالجامعة، ولأي سؤال أو استفسار من فضلك قم بترك استفسارك بالأسفل بالتعليقات سونقوم بالرد عليكم فوراً