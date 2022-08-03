اسرع تمويل فورى لفترة سداد أقساط تصل الى 60 شهر متوافق مع الشريعه الاسلامية

اسرع تمويل فورى لفترة سداد أقساط تصل إلى 60 شهر، يعتبر مصرف الراجحي هو واحد من أشهر المصارف في المملكة العربية السعودية والذي يتميز بالكثير من المميزات الغير متوفرة في المصارف الأخرى، ويسعى مصرف الراجحي إلى تقديم الكثير من الخدمات التي تساهم في مساعدة العملاء وتسّهل عليهم حياتهم ومنها القرض الذي قام بتقديمه حيث أن القرض يتميز بالعديد من الامتيازات وأهمها أنه يخضع للشريعة الإسلامية بأحكامها وفترة سداد طويلة قد تصل الى ستون شهر.

كيفية وخطوات التقديم على قرض الراجحي بدون كفيل

يقوم العميل الذي يرغب في الحصول على قرض الراجحى يتوجه إلى رابط موقع مصرف الراجحي السعودي .

. بعد ذلك من خلال شاشة الموقع الرئيسية يمكنه النقر على زر “التمويل الشخصي”.

يبدأ في كتابة كل البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

ثم يقوم بعد ذلك بمراجعة البيانات التي قام بإدخالها حتى يتأكد من صحتها وأنه لم يدخل أي بيان من البيانات بشكل خاطئ أو ناقص.

وبعد ذلك يقوم بقراءة كافة الشروط والمعايير التي وضعها المصرف حتى يتم الحصول على القرض ويوافق عليها.

يحدد قيمة المبلغ الذي يريد الحصول عليه حيث أن المبالغ التي يمكن الحصول عليها تبدأ من 50 ألف ريال سعودي وتصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي.

شروط الحصول على قرض مصرف الراجحي السعودي

وضع مصرف الراجحي بعض الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في العميل حتى يتم قبول الطلب والشروط هي كالآتي:-