نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 57 من حساب المواطن متى تنزل دفعة شهر أغسطس بعد التحقق من الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صدرت اليوم نتائج الأهلية للدفعة من حساب المواطن عن شهر أغسطس، وكان حساب المواطن قد أعلن من قبل بشأن المستفيدين الجدد الذين سجلوا بعد الأمر الملكي السامي الأخير قد يكونوا من بين المستفيدين من الدفعة الديدة هذا الشهر.

بعد إعلان ظهورنتائج الأهلية للدفعة من حساب المواطن.

رابط التحقق من أهلية الدفعة 57 من حساب المواطن

يمكن لجميع المستفيدين الذين سجلوا في البرنامج في السابق، أو في قاموا بالتسجيل قبل يوم 16 يوليو الفائت التحقق من أهلية استحقاق حساب المواطن عبر Ca.gov.sa.

إذا كنت قد سجلت بعد يوم 16 يوليو 2022، فلن تصدر نتيجة الأهلية لهذا الشهر، بل ستظهر أهليتك للدفعة 58 عن شهر سبتمبر 2022.

طريقة تقديم الاعتراض على نتائج الأهلية للدفعة 57

إذا كانت النتيجة “غير مؤهل ” سواء كنت ممن سجلوا مؤخرًا أو من المستفيدين القدامى، يمكنك تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية من خلال نفس الرابط، في موعد أقصاه 90 يوم.

قم باختيار ” دراسة الأهلية، ويتم عن طريق رفع الأوراق والبيانات المطلوبة وتحديث بياناتك في البرنامج.

موعد نزول دفعة شهرأغسطس حساب المواطن

تنزل الدفعة الشهرية من حساب المواطن بشكل تلقائي في الحسابي البنكي المسجل برقم الآيبان في حساب المستفيدين بعد صدور نتائج الأهلية.

ويتم نزول الدفعة عادة يوم 10 أغسطس، ما لم يوافق يوم إجازة رسمية، فعادة ما يتم ترحيل دفعة التي تصدر يوم السبت إلى يوم الأحد، وتقديم الدفعة التي تنزل يوم الجمعة إلى يوم الخميس السابق.

أو قد تصدر أوامر ملكية بتقديم نزول الدفعة كما حدث بالدفعة 56 عن شهر يوليو، حيث نزلت الدفعة في حساب المستفيدين المؤهلين يوم 6 يوليو.

حالة الدعم الإضافي لحساب المواطن

وفقًا للأمر الملكي الذي أصدره سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز، فقد فتح باب التسجيل لمستفيدين جدد في حساب المواطن، وأيضًا تم صرف دعم إضافي لجميع المستفيدين من برنامج حساب المواطن والدعم الاجتماعي عن دفعة شهر يوليو، وبلغت قيمة هذا الدعم 8 مليار ريال سعودي، لكن هذا الدعم الإضافي كان لمرة واحدة فقط.

وهذا يعني أن الدفعة ال الخاصة بشهر أغسطس لن تشمل هذا الدعم الإضافي لأنه صرف في دفعة شهر يوليو فقط.