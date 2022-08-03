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كيفية تحديث معلومات حساب المواطن في السعودية، أكدت خدمة عملاء برنامج حساب المواطن على أهمية تحديث البيانات وكذلك إرسال جميع المستندات التي تثبت التغيرات الأخيرة، أيضا يجب استيفاء كافة الشروط، وإثبات استقلالية الفرد أو العازب من خلال تقديم “صك ملكية / عقد إيجار موحد باسم المتقدم / إثبات سكن حكومي أو جامعي أو سكن إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية”، وذلك بعد أن قام أحد المواطنين بتقديم شكوى بانقطاع وصول الدعم له، وهذا بعد أن كان مؤهلًا للحصول على دعم حساب المواطن، وتم ذلك من خلال الصفحة الرسمية للبرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما وضح البرنامج مسبقًا الفرق بين شروط الأهلية وشروط الاستحقاق موضحًا بأن معايير الأهلية هي التي تشمل الجنسية السعودية وكذلك ضوابط العمل والتوافق مع الجهات المتخصصة، وأما بالنسبة لشروط الاستحقاق فيتم بناء على إجمالي دخل الفرد المتقدم وأيضا عدد أفراد الأسرة والتابعين لها وأعمار الأفراد فيها، وهذا وفق معايير محددة وضعت منذ شروع البرنامج في العمل.
مصادر مالية لا يتم احتسابها ولا تؤثر على دعم الأسرة:
بين برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية خلال وقت سابق عدد من المسائل التي تم طرحها من قبل المتقدمين، فإن المصادر المالية التي لا تؤثر على الدعم جاءت كالتالي:
- إن المساعدات المادية أو العينية التي يتم منحها من قبل المؤسسات والجمعيات الحكومية بهدف العلاج لا تؤثر على دعم الفرد.
- كذلك التعويضات التي يتم منحها للمواطن في حالة حدوث كارثة ليس لها علاقة بدعم حساب المواطن.
- كما أن الصدقات التي تخرج وتصل إلى المستفيد لا تؤثر على دعم الأسرة من البرنامج.
كيفية تحديث معلومات حساب المواطن:
يجب الآن القيام بتحديث البيانات الخاصة بالمواطن وخصوصا بعد عودة فتح باب التسجيل بأمر من الملك، وأيضا بعد التعديلات التي طرأت على البرنامج من إثبات استقلالية المستفيد وغيرها، والتي تحتوي على عدد من البيانات يجب تعديلاها، فمثلا إن زاد عندك مولود جديد في العائلة أو حتى أصبح عندك دخل إضافي لك أو لأحد التابعين للأسرة أو أوراق جديدة مثل عقد إيجار منتهي الصلاحية أو حتى أي مستندات أخرى فيجب عليك القيام بتعديلها ومن خلال تنفيذ الخطوات التالية:
- في البداية قم بالتوجه إلى موقع برنامج حساب المواطن على الانترنت.
- ثم اضغط على زر “تفاصيل الطلب”، وبعدها تظهر لك البيانات العامة.
- بعد ذلك اذهب إلى خانة “إدارة المرفقات” وستجد فيها كافة الوثائق الجديدة التي يجب عليك إرفاقها والتي تؤثر عليك من حيث عدم الأهلية خلال شهر معين.
- كما يجب عليك إن زاد دخلك أو حصلت على دخل إضافي فيجب تسجيله عبر الخانة المخصصة لذلك. ثم حدد دخل الفرد المستفيد وذلك سواء كان موظف حكومي أو خاص أو عسكري أو حتى متقاعد. ثم بعد ذلك عليك تحديد “إضافة الدخل” وكتابة الدخل في خانته المخصصة.
- أيضا تستطيع التعديل على دخل التابعين للأسرة.
- وبعد التأكد من جميع المعلومات المدخلة وإرسال جميع المستندات، قم بالضغط على أيقونة “التعهد” ثم انقر على زر “حفظ”.
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