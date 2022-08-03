موعد نتائج كلية الملك خالد العسكرية للثانوية kmar.gov.sa 1444

موعد نتائج كلية الملك خالد العسكرية للثانوية، بدأت كلية الملك خالد العسكرية فتح باب التسجيل لطلبة الثانوية العامة اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 19/12/1443 الساعة 10:00 صباحًا وحتى يوم السبت الموافق 24/12/1443 11:00 صباحًا ويتم تضمين درجات التحصيلى والقدرات ومهارات اللغة الإنجليزية، تلقائيًا من مركز القياس الوطني، حيث قالت مصادر سعودية إن موعد الإعلان عن نتيجة كلية الملك خالد العسكرية الثانوية 1444 هو في غضون أسبوعين على أبعد تقدير ومن المرجح أن يتم الإعلان عنها رسميًا في 20 من محرم.

نتائج كلية الملك خالد العسكرية للثانوية

أوضحت كلية الملك خالد العسكرية فرصة معرفة نتائج كلية الملك خالد العسكرية للثانوية القبول في الجامعة من خلال القيام ببعض الإجراءات عبر الموقع الرسمي للجامعة وفق الإجراءات التالية.

يمكن الوصول إلى الموقع الرسمي لكلية الملك خالد العسكرية عبر هذا الرابط نتائج كلية الملك خالد العسكرية للثانوية.

اضغط على خيار “نتائج الترشيح الأولى” الذي يظهر في القائمة الرئيسية للموقع.

الرجاء إدخال رقم طلب الطالب الذي تلقيته عند التسجيل لأول مرة.

انقر فوق عرض.

يمكنك اختيار “عرض نتائج القبول الأولية” أو إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في المتابعة إلى الخطوة التالية في عملية القبول.

شروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكريّة

هناك العديد من الشروط التي يجب على الطلاب استيفاؤها حتى يتم قبولهم في الجامعة: