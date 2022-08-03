نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نتائج كلية الملك خالد العسكرية للثانوية kmar.gov.sa 1444 في المقال التالي
موعد نتائج كلية الملك خالد العسكرية للثانوية، بدأت كلية الملك خالد العسكرية فتح باب التسجيل لطلبة الثانوية العامة اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 19/12/1443 الساعة 10:00 صباحًا وحتى يوم السبت الموافق 24/12/1443 11:00 صباحًا ويتم تضمين درجات التحصيلى والقدرات ومهارات اللغة الإنجليزية، تلقائيًا من مركز القياس الوطني، حيث قالت مصادر سعودية إن موعد الإعلان عن نتيجة كلية الملك خالد العسكرية الثانوية 1444 هو في غضون أسبوعين على أبعد تقدير ومن المرجح أن يتم الإعلان عنها رسميًا في 20 من محرم.
نتائج كلية الملك خالد العسكرية للثانوية
أوضحت كلية الملك خالد العسكرية فرصة معرفة نتائج كلية الملك خالد العسكرية للثانوية القبول في الجامعة من خلال القيام ببعض الإجراءات عبر الموقع الرسمي للجامعة وفق الإجراءات التالية.
- يمكن الوصول إلى الموقع الرسمي لكلية الملك خالد العسكرية عبر هذا الرابط نتائج كلية الملك خالد العسكرية للثانوية.
- اضغط على خيار “نتائج الترشيح الأولى” الذي يظهر في القائمة الرئيسية للموقع.
- الرجاء إدخال رقم طلب الطالب الذي تلقيته عند التسجيل لأول مرة.
- انقر فوق عرض.
- يمكنك اختيار “عرض نتائج القبول الأولية” أو إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في المتابعة إلى الخطوة التالية في عملية القبول.
شروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكريّة
هناك العديد من الشروط التي يجب على الطلاب استيفاؤها حتى يتم قبولهم في الجامعة:
- يجب أن يكون الطلاب مواطنين سعوديين ويجب أن يحمل الأب والأم الجنسية السعودية.
- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة في العلوم الطبيعية أو منهج خاص بها وأن تكون النتيجة الإجمالية 80٪ على الأقل.
- يجب أن يتمتع الطالب بحسن السيرة والسلوك.
- ألا يكون الطالب متزوج من أجنبية.
- أن يكون عمر الطالب ما بين سن 17 و 22 عامًا.
- يجب أن يكون قد حصل على شهادة الثانوية العامة خلال هذا العام الدراسي 1443.
- الحصول على درجة 60 أو أعلى في اختبار القدرات الجامعية.
- يجب أن تكون درجة اختبار التحصيل 60 أو أعلى.
- اجتياز اختبار إتقان اللغة الإنجليزية (STEP).
- اجتياز الفحص الطبي الذي يجريه المجلس الطبي بالجامعة.
- يجب على الطلاب اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية والامتحان التحريرى.
- يجب أن يكون طوله متناسبًا مع وزنه وفقًا للمعايير العامة المعمول بها، ولكن يجب أن يكون الحد الأدنى (165 سم – 52 كجم) والحد الأقصى (188 سم – 95 كجم).
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