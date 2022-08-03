الصين: واشنطن تنتهك سيادتنا تحت شعار الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير الصينى، خلال مؤتمر صحفى، أوردته وكالة "فرانس برس" الفرنسية، أننا سنعاقب كل الجهات التى تسىء إلى بلادنا، فى إشارة إلى زيارة بيلوسى لتايوان.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، وصلت أمس الثلاثاء إلى تايوان، فى بداية زيارة حذرتها بكين منها، قائلة إنها ستقوض العلاقات الصينية الأمريكية.

وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.