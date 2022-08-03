الصين تفرض قيودا اقتصادية جديدة على تايوان بسبب بيلوسى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الصينية، أنها ستعلق مؤقتًا وارداتها من الحمضيات ونوعين من الأسماك من تايوان وصادرات الرمال الطبيعية، وذلك بعد وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايبيه.





وذكرت صحيفة "تشينا مورنينج بوست" الصينية اليوم الأربعاء، أن الإدارة العامة للجمارك فى البلاد أوقفت استيراد بعض الأسماك والفواكة من تايوان بسبب الاكتشاف المتكرر لفيروس كورونا على مواد التعبئة والتغليف.

ومن جانبها، أوضحت الجمارك أنها أوقفت استيراد الحمضيات من تايوان بسبب المخلفات الزائدة لنوعين من المبيدات، وفقا للتقارير.

وجاءت القيود التجارية الجديدة بعد ساعات فقط من وصول بيلوسى إلى تايوان فى أول زيارة لرئيس مجلس النواب الأمريكى منذ عام 1997، ما دفع الصين إلى الإعلان عن سلسلة من التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية فى المياه المحيطة بالجزيرة فى الفترة من 4 إلى 7 أغسطس الجارى.

وكانت الإدارة العامة للجمارك فى الصين قد أعلنت، فجأة، أمس إيقاف الواردات من أكثر من 100 مصنع أغذية تايوانى إلى الصين، وهو ما تم تفسيره على أنه انتقام صينى من ترحيب تايوان بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايوان