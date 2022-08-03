عاجل- روسيا تلوح بقطع العلاقات مع أمريكا

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعقيبا على مناقشة مجلس الشيوخ الأمريكى لمطلب إدراج روسيا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، إن "هذه الخطوة يمكن أن تؤدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية".

ونوهت إلى أن روسيا مستعدة لأى تطور فى الموقف الأمريكى منها، قائلة "عليهم أن يعرفوا أننا مستعدون لأى تطور فى الوضع، وإذا قررت واشنطن الإقدام على وقف كامل للتعاون مع موسكو فإننا سنتحمل هذا".

وأضافت أنه ليس بمقدور الولايات المتحدة أن تنكل بالأنظمة التى يتهمها الأمريكيون بالإرهاب، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.