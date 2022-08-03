الصين: الوحدة مع تايوان حتمية تاريخية.. وأمريكا تسعى للفوضى فى آسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير: "لا شك فى أن تحقيق التوحيد الوطنى الكامل للصين مع جزيرة تايوان يعتبر نزعة عامة وحتمية تاريخية"، مشددا على أن كل الجهود التى تدعم بها الولايات المتحدة استقلال الجزيرة، ستتكلل بالفشل.

ونصح الوزير الصينى، الولايات المتحدة بأن لا تحلم بإعاقة القضية العظيمة لإعادة توحيد الصين، مطالبا الولايات المتحدة بالتوقف فورا عن لعب "ورقة تايوان" لإشاعة الفوضى فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، قد وصلت أمس الثلاثاء إلى تايوان، فى بداية زيارة حذرتها بكين من القيام بها، قائلة إنها ستقوض العلاقات الصينية الأمريكية.

وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.