جدة - نرمين السيد - من جانبها قالت الحكومة التايوانية، إنها ستبحث إيجاد طرق بديلة بعد القيود الصينية على الرحلات الجوية.
وكانت الصين، قد أعلنت عن مناورات عسكرية فى 6 مناطق محيطة بجزيرة تايوان، إذ قال المتحدث الإعلامى باسم قيادة الجبهة الشرقية لجيش التحرير الشعبى الصينى العقيد شى يى، إن العمليات العسكرية والمناورات البحرية والجوية والصاروخية التى يجريها الجيش الصينى فى محيط جزيرة تايوان هى "إجراءات للردع الشديد من قبل الصين فى مقابل التحركات السلبية المتزايدة التى اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا فيما يخص قضية تايوان، وتحذير شديد موجه للقوى الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان".
وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، قد وصلت أمس الثلاثاء إلى تايوان، فى بداية زيارة حذرتها بكين من القيام بها، قائلة إنها ستقوض العلاقات الصينية الأمريكية.
وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الصين تفرض قيودا على الرحلات الجوية فى 6 مناطق حول تايوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.