عاجل- الصين تفرض قيودا على الرحلات الجوية فى 6 مناطق حول تايوان

جدة - نرمين السيد - من جانبها قالت الحكومة التايوانية، إنها ستبحث إيجاد طرق بديلة بعد القيود الصينية على الرحلات الجوية.

وكانت الصين، قد أعلنت عن مناورات عسكرية فى 6 مناطق محيطة بجزيرة تايوان، إذ قال المتحدث الإعلامى باسم قيادة الجبهة الشرقية لجيش التحرير الشعبى الصينى العقيد شى يى، إن العمليات العسكرية والمناورات البحرية والجوية والصاروخية التى يجريها الجيش الصينى فى محيط جزيرة تايوان هى "إجراءات للردع الشديد من قبل الصين فى مقابل التحركات السلبية المتزايدة التى اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا فيما يخص قضية تايوان، وتحذير شديد موجه للقوى الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، قد وصلت أمس الثلاثاء إلى تايوان، فى بداية زيارة حذرتها بكين من القيام بها، قائلة إنها ستقوض العلاقات الصينية الأمريكية.

وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.