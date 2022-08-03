ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 4 قتلى

جدة - نرمين السيد - وكان معدل انتشار حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية قد تزايد خلال الأيام الماضية، ما جعلها تخرج عن نطاق السيطرة.
وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، أن الحرائق تسببت فى تدمير عشرات الآلاف من الهكتارات، ودفعت السلطات لإصدار أوامر بإخلاء التجمعات السكنية القريبة، لتشمل ما لا يقل عن 500 منزل بالمناطق السكنية القريبة من الحرائق.
وكان حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، أعلن حالة الطوارئ فى مقاطعة سيسكيو بسبب آثار حريق ماكينى حيث اندمج حريقان إضافيان فى المقاطعة، وأتيا على ما بين 100 إلى 150 هكتارًا.
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