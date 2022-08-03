روسيا: زيارة بيلوسى إلى تايوان تظهر رغبة أمريكية فى استفزاز الصين

جدة - نرمين السيد - علق وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، إلى تايوان قائلا، إن "زيارة بيلوسى لتايوان تؤكد رغبة الولايات المتحدة فى تأجيج التوتر واستفزاز الصين".





وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، قد وصلت أمس الثلاثاء إلى تايوان، فى بداية زيارة حذرتها بكين من القيام بها، قائلة إنها ستقوض العلاقات الصينية الأمريكية.

والتقت بيلوسى رئيسة البلاد تساى إنج ون، فى تايبيه، اليوم الأربعاء، فيما قلدت رئيسة تايوان، بيلوسى وشاحًا للتعبير عن شكر بلادها على الدعم الأمريكى.

وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.