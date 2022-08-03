بيلوسى: الولايات المتحدة لن تقبل حدوث أى مكروه لتايوان

جدة - نرمين السيد - وأضافت بيلوسى، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن الولايات المتحدة لن تقبل حدوث أى مكروه لتايوان، وهدفنا أن تتمتع تايوان بالحرية والأمن دائما ولن نتراجع عن ذلك.
وشددت على أن رغبة بلادها فى أن يبقى الوضع فى تايوان كما هو الحال الآن ولا نريد تغييرًا بالقوة. مضيفة: "لن نتخلى عن دعمنا وصداقتنا لتايوان".
يشار إلى أن بيلوسى، كانت قد وصلت مساء أمس الثلاثاء، إلى تايوان، والتقت رئيسة البلاد تساى إنج ون، فى تايبيه، اليوم الأربعاء، فيما قلدت رئيسة تايوان، بيلوسى وشاحًا للتعبير عن شكر بلادها على الدعم الأمريكى.
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