العالم اليوم - 269 مليون دولار إيرادات تيكوم في النصف الأول بنمو 16 بالمئة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 09:21 صباحاً - ارتفعت إيرادات مجموعة تيكوم (المدرجة في سوق دبي المالي)، في النصف الأول بنسبة 15.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 989 مليون درهم (ما يعادل 269.3 مليون دولار) بفضل زيادة معدلات الإشغال في الأصول التجارية والصناعية والنمو القوي في الإيرادات من قطاع الأعمال والخدمات ذات الصلة.

وقالت المجموعة إن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمت للأشهر الستة الأولى من عام 2022 بنسبة 22.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 723 مليون درهم (197 مليون دولار) بفضل النمو الكبير للإيرادات وتحسن مستويات الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات الأعمال، مما مكن المجموعة من تحقيق تحسن في هوامش الربح.

كما ارتفع صافي الأرباح للنصف الأول من عام 2022 بنسبة 43.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 428 مليون درهم (116.5 مليون دولار)، بفضل نمو الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى انخفاض إجمالي تكاليف التمويل.

وتواصل الشركة زخم نمو صافي أرباحها بوتيرة قوية، حيث ارتفع صافي الأرباح في الربع الثاني بنسبة 54.1 بالمئة على أساس سنوي و24.7 بالمئة على أساس ربع سنوي إلى 237 مليون درهم (64.5 مليون دولار).

وأوضحت مجموعة تيكوم أن معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك سجل تحسناً وبلغ 2.7 مرة، وهذا بفضل سياسة التحوط مقابل ارتفاع نسبة الفائدة العالمية التي تتبعها المجموعة

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، عبدالله بالهول أن معدلات إشغال الأصول استقرت بنهاية النصف الأول عند 82%، بالمقارنة مع 78% في نهاية ديسمبر 2021.