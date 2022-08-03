عناصر من داعش تستهدف نقطة عسكرية فى ديالى

جدة - نرمين السيد - أفاد مصدر أمنى عراقى بتعرض نقطة عسكرية للاستهداف فى ديالى، وقال المصدر - فى تصريحات أوردتها قناة السومرية نيوز - إن "جنديا استشهد وأصيب آخر نتيجة استهداف نقطة لهم من قبل عناصر داعش ضمن قرية سيف التابعة لناحية قرة تبة فى ديالى".





من ناحية أخرى، دعا رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، إلى حقن الدماء وجمع القوى السياسية على طاولة حوار حقيقى، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل منذ سنتين فى فلسفة خاصة لا تحب العنف ولا تتوجه إليه.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقى وزير الثقافة حسن ناظم -فى مؤتمر صحفى عقب جلسة المجلس حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن الحكومة تعمل على حماية المواطنين والمؤسسات ولا تنجر إلى العنف على الإطلاق وهى على استعداد لدعم الحوار الحقيقى والوقوف مع أبناء شعبنا فى هذه الأيام العصيبة.