العالم اليوم - شويغو: قواتنا دمرت 6 راجمات "هيمارس" في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 08:15 صباحاً - قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن القوات الروسية نجحت في تدمير 6 راجمات صواريخ أميركية من طراز "هيمارس".

وأوضح سيرغي شويغو أنه خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تمكن الجيش الروسي من تدمير 6 راجمات "هيمارس" وما يزيد على 200 صاروخ لهذه الراجمات، بالإضافة تدمير ما يصل إلى 33 مدفع هاوتزر M777 أميركي الصنع.

ونقلت الوكالة عن شويغو قوله، خلال اجتماع الثلاثاء: "تهدد عمليات التسليم غير الخاضعة للرقابة للأسلحة الغربية إلى أوكرانيا بشكل خطير أمن المنطقة. ونتيجة ضربات القوات الروسية لمواقع الجيش الأوكراني، تم تدمير ما مجموعه 33 مدفع هاوتزر M777 أميركيا، و5 قاذفات لصواريخ هاربون المضادة للسفن، وذلك إضافة إلى 6 قاذفات راجمات صواريخ هيمارس وأكثر من 200 صاروخ له".

وأضاف شويغو أن "القوات الأوكرانية خسرت خلال الأسبوعين الماضيين فقط 396 صاروخيا مضادا للدبابات من طراز جافلين و’إن لاو‘، و125 صاروخا محمولا مضادا للطائرات من طراز ستينغر"، بحسب ما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

وأشار إلى أن الجيش الروسي يواصل تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، وقد حرر مؤخرا 6 بلدات هناك، كما بسط سيطرته على محطة أوغليغورسك للطاقة الحرارية وهي أكبر محطة من نوعها في أوروبا بقدرة تصميمية تبلغ 3600 ميغاواط.

وأشار كذلك إلى أن قوات الدفاع الجوي الروسية تغطي "مواقع مدنية في الأراضي المحررة، مما أنقذ أرواح آلاف المدنيين".

وقال: "في الشهر الماضي وحده، تم إسقاط 34 طائرة أوكرانية، واعتراض 39 صاروخا من طراز ’توتشكا-أو‘، بالإضافة إلى 226 قذيفة من راجمات الصواريخ، بما فيها تلك الأجنبية الصنع. وهذا أنقذ أرواح آلاف المدنيين".

وقال شويغو أيضا إن الجيش الروسي يشارك بنشاط في إعادة الحياة السلمية في "المناطق المحررة"، مشيرا إلى أنه نفذ حوالي 1.4 ألف مهمة إنسانية، حيث تم تسليم أكثر من 50 ألف طن من الشحنات.

وتابع قائلا إن العسكريين الروس يعملون بوتيرة عالية على إعادة إعمار البنية التحتية المدنية في المناطق التي سيطر عليها الجيش الروسي.