نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رويترز تكشف ملامح اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 3 أغسطس 2022 08:02 صباحاً - دوت الخليج :- قال مسئول إسرائيلي، الأحد، إن المبعوث الأمريكى بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل سيعرض اقتراحًا إسرائيليًا جديدًا بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وأوضح المسئول الإسرائيلي، أن المقترح الإسرائيلي الجديد يسمح للبنان باستخراج الغاز من المنطقة مع الحفاظ على ما أسماه بحقوق دولة الاحتلال وذلك وفقًا لوكالة رويترز.

المبعوث الأمريكي يصل بيروت

يأتي هذا فيما وصل المبعوث الأمريكى بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، اليوم، إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

ومن المقرر، أن يلتقي عددًا من المسئولين اللبنانيين لمتابعة المفاوضات حول الحدود مع إسرائيل.

يأتي فيما فيما أكد وزير الخارجية اللبنانى عبدالله بوحبيب، أن هناك تفاؤلًا أكبر من أى وقت مضى تجاه التوصل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل عبر الوساطة الأمريكية.

وأضاف "بوحبيب"، أنه يتم استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قريبًا، معلقًا: «لم يسبق أن كان هناك تفاؤل بالقدر الموجود اليوم».

وأشار إلى أن المسئول الأمريكى آموس هوكشتاين، الذى يتوسط فى النزاع، سيصل إلى بيروت فى الأيام المقبلة، لإجراء محادثات مع المسئولين اللبنانيين وإبلاغهم بالرد الإسرائيلى على المقترح اللبنانى لترسيم الحدود.

وشدد وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب، على أهمية التوصل إلى اتفاق فى ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

يذكر أن لبنان وإسرائيل يخوضان مفاوضات بوساطة أمريكية لترسيم حدود بحرية مشتركة من شأنها أن تساعد فى تحديد موارد النفط والغاز لكل دولة وتمهيد الطريق لمزيد من عمليات التنقيب.

عون: لبنان متمسك بحقوقه في استثمار ثرواته واستخراج النفط والغاز

كما أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن لبنان متمسك بحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية ومنها استخراج النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب.

وقال عون، خلال استقباله مستشار النمسا كارل نيهامر في قصر بعبدا، إن لبنان "بلد محب للسلام، ومتمسك بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية، ومنها استخراج النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب".

رويترز