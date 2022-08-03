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أعلنت شركة لينوفو عن هاتف Legion Y70 2022 مسبقًا وعن مواصفاته الرائعة التي ستنافس جميع الموديلات الحديثة، فقد ظهر هاتف Lenovo Legion Y70 في بعض الدول الأجنبية والعربية، ومن المقرر أنه سيتوفر في كافة الأسواق العالمية والعربية في 13/8/2022، لذا تعرف معنا على سمات وخصائص لينوفو الجديد وتقنياته الجديدة، وسعره في الأسواق. سمات هاتف لينوفو Legion Y70 2022 يتمتع الهاتف بالعديد من التقنيات الرائعة أهمها جودة الكاميرا ودقة التصوير ومميزات أخرى كما هو موضح في السطور التالية: الجهاز مدعم بمعالج أمريكي حديث “كوالكوم”، ونوعه سناب دراجون 8+ Gen 1.

مساحة التخزين تصل إلى 18 جيجا رام، وحجم الذاكرة الداخلية 512 جيجا بايت.

مقاس الشاشة يبلغ 6.67 بوصة، ونوعها Amoled، كما أن جودتها Full HD Plus.

خلفية الهاتف بها ثلاثة كاميرات: دقة الكاميرا الأساسية 50 Mega بكسل، مزودة بمثبت بصري من نوع OIS، وزاوية الكاميرا عرضية.

جودة التقاط الصور والفيديوهات 4k.

وزن الهاتف خفيف، وتصميم الواجهة والخلفية أنيق ومميز.

بطارية الهاتف تدعم الشحن السريع، وتدوم لوقت طويل بعد الشحنة الواحدة؛ وذلك لأن حجم البطارية يبلغ 4880 مم أمبير.

يتوفر مع الهاتف كابل الشحن الأصلي، والضمان. تابع:- شاومي تنافس بقوة هواتف الآيفون بواسطة هاتفها Redmi K50S Pro مميزات جوال Lenovo Legion Y70 2022 حجم الشاشة كبير؛ مما يمنحك مشاهدة ممتعة للفديوهات، بالإضافة إلى ظهور الألعاب بجودة عالية والاندماج معها بشكل رائع.

صوت الهاتف قوي وواضح تمامًا.

تصميم الكاميرا الخلفي رائع يأخذ الشكل الطولي كالهواتف الحديثة المنتشرة حاليًا.

يتوفر بعدة ألوان رائعة لتناسب مختلف الأذواق، إلا أن اللون الأسود والفضي يعد الأشهر والأكثر طلبًا من قبل أصحاب الأذواق الرفيعة.

جودة اللمس سريعة.

يضم العديد من التطبيقات المهمة دون الحاجة إلى تحميلها من المتاجر.

يوفر لك العديد من طرق الأمان الداخلية لحماية هاتفك من التجسس، أو فتحه دون علمك. قد يهمك:- هاتف Vivo Y30 5G فيفو تغزو الأسواق السعودية والعالمية بمواصفات جبارة وسعر مناسب عمر شويل - جدة حصريًا طرح هاتف لينوفو Legion Y70 2022 الجديد في الأسواق قريبًا.. المواصفات والسعر - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حصريًا طرح هاتف لينوفو Legion Y70 2022 الجديد في الأسواق قريبًا.. المواصفات والسعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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