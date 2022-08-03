نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات في المقال التالي
نتيجة الثانوية العامة 2022، آلاف من طلاب الثانوية العامة يبحثون بشكل يومي عن النتيجة للعام الدراسي الجديد 2022، حيث يرغب الطلاب في معرفة النتيجة والاطمئنان على مستواهم، كما لا يمكن لأي طالب التقديم في الجامعة قبل الحصول على شهادة الثانوية العامة، حيث انتهت امتحانات الثانوية العامة في منتصف شهر يونيو الماضي، وقد أدي جميع الطلاب الإمتحانات في لجان مؤمنة، كما تابع المحافظين ووكلاء الوزارة على مستوى جميع محافظات مصر اللجان، وذلك حرصاً على التأكد من نظام سير العمل داخل اللجان والاستماع إلى الطلاب، ومنذ أن انتهى الطلاب من الامتحانات يبحثون عن النتيجة، لذا سوف نستعرض لكم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022
نتيجة الشهادة الثانوية أصبحت الشغل الشاغل لجميع الطلاب وأولياء أمورهم، حيث انتهت الإمتحانات وبعدها بدأت عمليات التصحيح داخل الكنترولات، وذلك لرصد درجات الطلاب في المواد الدراسية، وقد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن نتيجة الصف الثالث الثانوي سوف يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري، لذلك بدأ البحث عن النتيجة بشكل مهول.
خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022
منذ أن أعلن وزير التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة سوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، وبدأ جميع الطلاب في البحث والاستعلام عن النتيجة وعن الخطوات التي يمكن من خلالها معرفة النتيجة، حيث أن المجموع النهائي هو الذي يحدد مصير كل طالب، كما يحدد إمكانية التحاق الطالب بالكلية المناسبة لمجموعة، لذلك يرغب الجميع في الإطمئنان على النتيجة، ويمكن لجميع طلاب الشهادة الثانوية الاستعلام عن النتيجة من خلال إتباع الخطوات التالية بشكل متتالي.
- أولاً قُم بالدخول على جوجل وكتابة موقع وزارة التربية والتعليم.
- يتم الضغط على الموقع بعد ظهوره أمامك.
- لابد من تسجيل اسم الطالب ورقم الجلوس والمحافظة المقيم بها الطالب.
- كتابة باقي البيانات المطلوبة منك.
- مراجعة جميع البيانات المكتوبة.
- ثم يتم الضغط على كلمة عرض النتيجة.
- ثم بعد ذلك يتم الانتظار لعدة دقائق حتى تظهر النتيجة أمامك بمجموع كل مادة والمجموع الكلي.
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