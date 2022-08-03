حرب أوكرانيا.. روسيا توجه اتهاما جديدا لـ الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - اتهمت روسيا، الولايات المتحدة بالتورط المباشر فى الحرب بـ أوكرانيا، بينما من المقرر أن يتم تفتيش أول سفينة تحمل حبوبًا أوكرانية إلى الأسواق العالمية منذ العملية العسكرية يوم الأربعاء.





وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن التعليقات التى أدلى بها فاديم سكيبيتسكى، نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، لصحيفة تليغراف البريطانية أظهرت أن واشنطن متورطة فى الصراع على الرغم من التأكيدات على أنها تقصر دورها على إمدادات الأسلحة.

وقال سكيبيتسكى للصحيفة إن هناك مشاورات بين مسؤولى المخابرات الأمريكية والأوكرانية قبل الضربات، وكان لدى واشنطن حق النقض "الفيتو" الفعال على الأهداف المقصودة، لكن المسؤولين الأمريكيين لم يقدموا معلومات الاستهداف المباشرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية فى بيان يوم الثلاثاء "كل هذا يثبت بشكل لا يمكن إنكاره أن واشنطن، خلافا لمزاعم البيت الأبيض والبنتاجون، متورطة بشكل مباشر فى الصراع فى أوكرانيا".

وأضافت "إن إدارة بايدن هى المسؤولة بشكل مباشر عن جميع الهجمات الصاروخية التى وافقت عليها كييف على المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية فى المناطق المأهولة بالسكان فى دونباس ومناطق أخرى، والتى أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين".

ولم يصدر رد فعل فورى من البيت الأبيض أو البنتاجون على تأكيدات الوزارة.