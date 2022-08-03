الجيش التايوانى يرفع مستوى اليقظة.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعد أن أعلنت الصين عن سلسلة من التدريبات العسكرية ردًا على وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى العاصمة تايبيه.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت الحكومة التايوانية أيضا إن مواطنيها يجب أن يشعروا بالطمأنينة وأن صندوق الاستقرار الوطنى لسوق الأسهم سيراقب الوضع عن كثب ويتفاعل فى الوقت المناسب.

وكن قد قال المتحدث الإعلامى باسم قيادة الجبهة الشرقية لجيش التحرير الشعبى الصينى العقيد شى يى، إن العمليات العسكرية والمناورات البحرية والجوية والصاروخية التى يجريها الجيش الصينى فى محيط جزيرة تايوان هى "إجراءات للردع الشديد من قبل الصين فى مقابل التحركات السلبية المتزايدة التى اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا فيما يخص قضية تايوان، و تحذير شديد موجه للقوى الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان".

وفى سياق ذى صلة ألقت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى كلمة أمام البرلمان التايوانى، اليوم الأربعاء، قائلة خلال اجتماع مع نائب رئيس البرلمان التايوانى تساى تشى تشانج إنها أتت بصداقة إلى تايوان، ومن أجل السلام فى هذه المنطقة.