فلسطين: حكومة الاحتلال تقود ساحة الصراع نحو تفجير يصعب السيطرة عليه

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن البيان الصادر عن الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، أدان بأشد العبارات التصعيد المتواصل من انتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، التى ترتقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خاصة ما بات يسيطر على مشهد الواقع الفلسطينى اليومى من عمليات هدم، وتوزيع إخطارات بالهدم ووقف البناء واسعة النطاق للمنازل والمنشآت التجارية والاقتصادية الفلسطينية، تحت حجج وذرائع واهية تتناقض تماما مع القانون الدولى واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وتعتمد فقط على قوة الاحتلال الإسرائيلى وغطرسته وعنجهيته وتمرده على المجتمع الدولى وشرعياته ومؤسساته الأممية وقراراته.

وأشارت، فى هذا السياق، إلى أن قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة تواصل هدم المزيد من المنازل والمنشآت الفلسطينية كما حصل فى القدس، وسبسطية، وكفر الديك، وبزاريا، وفقوعة، وغيرها. كما أدانت الوزارة بشدة المخطط الاستيطانى للاستيلاء على 87 دونما من أراضى المواطنين فى بلدتى يعبد وعانين لبناء 107 وحدات استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة "تل مناشيه" الجاثمة على أراضى المواطنين فى تلك المنطقة، بالإضافة للانفلات الاستيطانى وعربدات المستوطنين الإرهابيين فى طول الضفة الغربية المحتلة وعرضها، واعتداءاتهم المتواصلة الهادفة لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان وتعميقه وتوسيعه، ولقطع علاقة المواطن الفلسطينى بأرضه عبر تكثيف الاعتداءات والهجمات بشتى الوسائل والأساليب على منازل المواطنين وبلداتهم حتى لا يبقى لديهم متسعا من الوقت للتفكير بالدفاع عن أرضهم والوصول إليها.

وأشارت إلى أن الاحتلال يقوم بشكل يومى بالسماح لاستيلاء المستوطنين ومجالسهم الاستيطانية على الأراضى فى الأغوار وتخريبهم لخطوط المياه والكهرباء، والسيطرة على المعدات والجرارات الزراعية والاستيلاء عليها، والاعتداء على المواطنين وإعطاب مركباتهم كما حصل فى يطا، ومهاجمة رعاة الأغنام كما حصل فى كيسان، والاستيلاء على شاحنة ومضخة باطون كما حصل فى دير شرف، وغيرها من الاعتداءات الاسرائلية .

وأكدت الوزارة الفلسطينية أنها تنظر بخطورة بالغة لاستمرار التصعيد الإسرائيلى الحاصل ضد الشعب الفلسطينى، وتعتبره حلقة فى مسلسل تنفيذ المزيد من المخططات والمشاريع الاستيطانية التوسعية على حساب أراضى المواطنين الفلسطينيين، بما يقوض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وأضافت أنه بات واضحا أن الحكومة الإسرائيلية الانتقالية تتجه بشكل متسارع نحو ممارسة أبشع أشكال التصعيد والعدوان ضد مصالح الشعب الفلسطينى، خاصة فى ظل الموسم الانتخابى الإسرائيلى .. مطالبة المجتمع الدولى والإدارة الأمريكية والدول التى تعلن تمسكها بحل الدولتين باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والضغوط على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف هذا التصعيد الذى يهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها، ويخرب بشكل متعمد الجهود الدولية المبذولة لإحياء عملية السلام.