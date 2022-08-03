ما هو أكبر مطعم برجر في العالم جده، يعد طعام البرجر، من أشهى، وأفضل المأكولات التي يمكن للشخص أن يحصل عليها، وكما نعلم أن هذا الطعام قد انتشر في جميع أرجاء العالم، وبدأ يظهر لنا مطاعم متخصصة في البرجر، بل أن الوضع أصبح يشوبه التنافسية بين الكثير من هذه المطاعم، وخاصة بالمملكة العربية السعودية، ومن اجل ذلك سوف نوضح لكم بشكل جلي، أفضل هذه المطاعم، وأكبرها بمدينة جدة السعودية.

ما هو أكبر مطعم برجر في العالم جده

هناك الكثير من المطاعم التي تقوم بتقديم البرجر، وتتفاوت في درجة إتقانها لصناعة هذا الطعام، ومن أجل ذلك سوف نقدم لكم تقرير مفصل عن أفضل هذه المطاعم، والتي يجب أن تذهبوا إليها وتقوموا بتجربتها.

يعتبر من أفضل المطاعم في صناعة البرجر بمدينة جدة هو مطعم IM Hungry.

هذا المطعم عندما تقوموا بالبحث عنه، فسوف تجدون أنه حاصل على شهادة خاصة من موسوعة غينيس.

وذلك لأنه يعتبر أكبر مطعم للبرجر على مستوى العالم، والذي يتواجد في مدينة جدة السعودية.

حيث أننا عندما نتحدث عن مساحة هذا المطعم، فنجد أن مساحته تصل إلى 2860 متر مربع، فيعتبر من أضخم المطاعم.

يتميز هذا المطعم بأنه من أفضل، وأرقى المطاعم التي تقوم بتقديم كافة أنواع الوجبات السريعة.

لا يقوم هذا المطعم بتقديم الوجبات المحلية فحسب، بل أنه يقوم أيضًا بتقديم كافة الأصناف العالمية.

عندما نقوم بالحدث عن طبيعة اللحوم بهذا المطعم، نجد أن جميعها حلال، ومن أفضل أنواع اللحم البقري.

تقييمات مطعم IM Hungry

حصل هذا المطعم على الكثير من التقييمات الإيجابية، وذلك يعد خير دليل على أنه يقدم أطعمة ممتازة، وخدمة عالية، كل ذلك جدير ليجعله يحصل على أفضل التقييمات.

فقد حصل على شاهدة الجودة والتي تعتبر ممتدة لدة عامين.

لقد حصل على شهادة ISO 9001، وذلك بسبب أن الوجبات السريعة لديه ذات جودة كبيرة.

لقد منحت جمعية مراكز الأحياء بمدينة جدة، جائزة لهذا المطعم وهي درة الإنجاز الإسلامي.

في ختام ذلك المقال قدمنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول ما هو أكبر مطعم برجر في العالم جده، وحتى يمكنكم التأكد من صحة ما قرأتموه، عليكم بتجربة هذا المطعم.