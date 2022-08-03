تصدر سؤال كيف اعرف اني مؤهلة في الضمان الاجتماعي المطور داخل عمليات البحث، نظرًا لنسبة طلبات التقديم الكثيرة التي يتم رفضها من جانب المسؤولين، فرفض الطلب يرجع إلى عدم توافر الشروط التي وضعها نظام الضمان الاجتماعي، وهذا ما سنقوم بسرده داخل هذا المقال.

كيف اعرف اني مؤهلة في الضمان الاجتماعي المطور

يتمكن المتقدم من معرفة أهليته في نظام الضمان الاجتماعي المطور عن طريق اتباع سلسلة من الخطوات الآتي ذكرها:

أولاً يقوم بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عبر الإنترنت، وذلك عن طريق وزارة الموارد البشرية.

ومن بعدها يقوم بالذهاب على أيقونة تسجيل الدخول، ومنها يقوم بإدخال اسمه وكلمة المرور الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم باختيار قائمة الخدمات الإلكترونية الظاهرة أمامه.

ثم يقوم بالذهاب على أيقونة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي التي تظهر أمامه فور نقره على قائمة الخدمات الإلكترونية.

ومن بعد ذلك يقوم المتقدم باختيار الدفعة الذي يريد الاستعلام عن قبولها.

ثم يقوم بتسجيل عددًا من البيانات التي تطلب منه بالصفحة بالشكل المطلوب، ومن ثم سيظهر أمامه كافة التفاصيل الذي يريد الاستعلام عنها على الفور.

شروط استحقاق الحصول على دعم من الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط والتي على أساسها يتم الموافقة على طلب حصول المتقدم على الدعم المادي من الأساس، وإليكم أبرز تلك الشروط بالشكل الآتي:

يجب أن يكون لدى المتقدم الجنسية السعودية دون أن يكون حاملًا لأي جنسية أجنبية أخرى.

وهناك استثناء للمرأة الأجنبية التي تتزوج من رجل سعودي، أو المرأة الأجنبية الأرملة أو المطلقة والتي لديها أبناء سعوديين.

ومن الضروري أن يكون المتقدم لديه إقامة دائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

ويشترط ألا يكون لدى المتقدم أي سجلات عقارية باسمه أو أصول مالية.

ومن الضروري أن يصل الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم إلى حوالي 1100 ريال سعودي.

وأخيرًا نكون قد تناولنا إجابة سؤال كيف اعرف اني مؤهلة في الضمان الاجتماعي المطور، حيث وجدنا أن النظام الاجتماعي المطور قد طرح خدمة الاستعلام الإلكتروني عن مدى أهلية كل متقدم للحصول على الدعم، وسردنا كذلك أهم الشروط التي يجب أن تتواجد في كل متقدم، حتى لا يتم رفض طلب حصوله على الدعم المادي المقدم من هذه الخدمة.