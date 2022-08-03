كيف اطلع مشهد من الضمان عبر البوابة الإلكترونية الضمان الاجتماعي

إن خدمة اصدار مشهد ضماني ما هي إلا عبارة عن طريقة بسيطة تسهل على استكمال عددًا من المعاملات الخاصة بكل مستفيد من نظام الضمان الاجتماعي المطور، لكن دائمًا ما يتم رفض الحصول على مشهد موثوق ومعتمد من جانب وزارة التنمية والاجتماعية، وذلك بسب عدم وجود وعي كافي بخصوص شروط اصدار مشهد ضماني، وبناء على ذلك سنقوم بعرض إجابة سؤال كيف اطلع مشهد من الضمان خلال هذا المقال.

كيف اطلع مشهد من الضمان

تتم عملية اصدار مشهد من الضمان المطور بصورة إلكترونية عن طريق اتباع سلسلة من الخطوات التالية:

تتمثل أولى الخطوات بقيام المتقدم بالذهاب مباشرة إلى صفحة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الإنترنت، وذلك عن طريق الذهاب خدمة إصدار مشهد ضماني

ومن بعدها يقوم المتقدم بالذهاب على أيقونة خدمة إصدار مشهد ضماني والتي تتواجد داخل القائمة الإلكترونية الظاهرة بالصفحة.

ثم تأتي خطوة إدخال عددًا من البيانات الخاصة بالمتقدم.

ومن بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة، فهنا تأتي خطوة الذهاب على أيقونة تأكيد البيانات المرسلة.

وبعدها يتم ظهور مشهد الضمان مباشرة، ويتمكن المتقدم من طباعة مشهد الضمان الخاص به عن طريق الضغط على أيقونة طلباتي.

شروط إصدار مشهد ضماني

إليكم أبرز الشروط التي وضعتها وزارة التنمية البشرية بهدف إصدار مشهد ضماني بصورة صحيحة، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

من الضروري أن يكون المتقدم مستفيدًا من نظام الضمان الاجتماعي المطور سواء كان القديم أو الجديد.

ولا بد أن يكون المتقدم لديه بطاقة التنقل، وذلك بالإضافة إلى أن يكون لديه حساب خاص به بموقع وزارة التنمية البشرية.

ويشترط أيضًا أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولديه إقامة دائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

فكل من هذه الشروط تسهل على المتقدم الكثير في سبيل الوصول إلى مشهد ضماني خاص به دون أي صعوبات.

إلى هنا نكون قد انتهينا من عرض إجابة مفصلة بخصوص سؤال كيف اطلع مشهد من الضمان، حيث لاحظنا أن صدار مشهد ضماني قانوني يعتمد بصورة كبيرة على توافر مجموعة من الشروط في كل متقدم لهذه الخدمة، وهذا ما قمنا بذكره في السابق.