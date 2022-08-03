نجيب عليكم في المقال عن السؤال كيف احدث بياناتي في جدارة، فقد نادت وزارة الخدمة المدنية التابعة للملكة السعودية بتحديث بيانات الخريجين والخريجات الذين قاموا بالتسجيل من قبل في نظام جدارة؛ حتى يساعد في تحري الدقة في المعلومات لاستكمال ملف كل فرد منهم استعدادًا للتقديم على الوظائف الخالية المناسبة لكل فرد.

كيف احدث بياناتي في جدارة

تقدم المملكة السعودية نظام جدارة من أجل مساعدة الخريجين في التقديم على الوظائف المختلفة، ويقوم كل واحدًا منهم بالتسجيل من أجل تسهيل الأمور والتعرف على الوظائف المناسبة، هذا وقد سجل بالفعل عدد من الخريجين في نظام جدارة من قبل ولكن عليهم تحديث بياناتهم، ونشرح لكم كيفية التحديث في النقاط التالية:

ادخل إلى الرابط من هنا الخاص بمنصة مسار.

سجل دخولك باسم المستخدم والرقم السري الذي سجلت به من قبل على بوابة النفاذ الوطني الموحد.

املأ البيانات الخاصة بك المطلوبة منك مثل مكان الإقامة ورقم هويتك.

سترسل إليك رسالة بها كود على الهاتف المسجل لديهم؛ قم بكتابته للتأكد من أنك أنت.

في الناحية العليا على الشاشة من الجهة اليمنى اضغط على الأيقونة الخاصة بالتحديث.

سيظهر لك أيقونة مكتوب بها أنك تتعهد بسلامة البيانات؛ فقم بالضغط عليها بعد التأكد من دقتها.

اضغط على أيقونة حفظ البيانات المحدثة.

طريقة التقديم على الوظائف في نظام جدارة

بعد أن قمت بتحديث بياناتك على التقديم على الوظائف التي أتاحتها الوزارة ويمكنك التقديم من خلال بعض الخطوات التي نعرضها فيما يلي:

ادخل على الصفحة الرسمية لنظام جدارة.

سجل الدخول في بوابة النفاذ الوطني.

اكتب كل بياناتك بطريقة دقيقة في المكان المخصص لها.

اختر الوظيفة التي تريد التقديم فيها من بين الوظائف المتاحة.

اقرأ الشروط وقم بالضغط على كلمة موافق.

ارفع الأوراق والمستندات المطلوبة منك على الموقع.

قم بتسجيل الدخول في الوقت الذي يحدد لك للتأكد من الموافقة أو الرفض على الوظيفة.

كيف اغير بياناتي في جدارة؟

في نهاية مقال كيف احدث بياناتي في جدارة فقد أوضحنا لكم الخطوات التي عليك القيام بها للتسجيل في البرنامج، كما عرضنا لكم كيفية التقديم في جدارة للالتحاق بالوظائف المتاحة، وعليك التأكد من شروط كل وظيفة.