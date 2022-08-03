جئنا من أجل السلام.. ماذا قالت بيلوسى أمام البرلمان التايوانى؟

جدة - نرمين السيد - ألقت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى كلمة أمام البرلمان التايوانى، اليوم الأربعاء، قائلة خلال اجتماع مع نائب رئيس البرلمان التايوانى تساى تشى تشانج إنها أتت بصداقة إلى تايوان، ومن أجل السلام فى هذه المنطقة.





وأشادت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى بتايوان باعتبارها "واحدة من أكثر المجتمعات حرية فى العالم" صباح الأربعاء بالتوقيت المحلى فى أول تصريحات عامة لها منذ أن أصبحت أكبر مسئول أمريكى يزور الجزيرة منذ 25 عامًا.

تحدثت بيلوسى فى بداية اجتماع بين وفد الكونجرس الأمريكى الذى ترأسه وأعضاء فى البرلمان التايوانى، حيث تبادلت المجاملات مع نائبة رئيس تايوان تساى تشى تشانج قبل اجتماع النواب المغلق، كما أنه من المتوقع أن تلتقى بيلوسى برئيسة تايوان تساى إنج وين، فى وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وقالت بيلوسى لنائب رئيس برلمان تايوان: "نتطلع الآن إلى حديثنا حول كيفية العمل معًا، والتعلم منكم ومشاركة بعض الأفكار بأنفسنا حول كيفية حماية الكوكب من أزمة المناخ، وكيفية معالجة أزمة كورونا، وكيف نعزز الاحترام لجميع الناس فى بلادنا ونحن نمضى قدما".. ومرة أخرى، نأتى بصداقة ولإحلال السلام، نشكرك على قيادتك، نريد أن يدرك العالم ذلك".

وشكر تساى بيلوسى على قدومها إلى تايوان وتقديم "دعم قوى"، قائلًا إن زيارة وفد الكونجرس الأمريكى تمثل "أقوى دفاع وتوطيد لقيمة الديمقراطية والحرية".

وهبطت طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، مساء اليوم الثلاثاء، فى مطار تايبيه بجزيرة تايوان، وذلك على الرغم من تحذيرات الصين، التى تعتبر أن هذه الزيارة تقوض وحدتها.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، مساء اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تركيز المناقشات مع القيادة التايوانية على إعادة تأكيد دعم واشنطن لتايوان وتعزيز المصالح المشتركة.