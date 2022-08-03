الكلية التقنية ببريدة القبول والتسجيل 1444 وشرط وكيفية التسجيل عبر adm.tvtc.gov.sa

الكلية التقنية ببريدة القبول والتسجيل 1444، هي إحدى الكليات الأهلية، التي تستطيع أن تدرب الطلاب، وتعلمهم بالشكل الكافي، من أجل ان يكونوا جاهزين للعمل بالأسواق المحلية، بل بالأسواق العالمية، ومن أجل ذلك نجد أن هناك اهتمام بالغ بمعرفة الشروط الخاصة من أجل القبول والتسجيل بالكلية، كما أن الكثير من الطلاب، يودون أن يعرفوا، كيف يمكنهم التسجيل في الكلية التقنية، من أجل الالتحاق بها، كل هذا وأكثر، سوف نتحدث عنه في مقالنا هذا.

الكلية التقنية ببريدة القبول والتسجيل 1444

تفتح الكلية التقنية ببريدة أبوابها للتسجيل للعام الجديد امام الطلاب الجدد والتسجيل للعام الدراسي الجديد 1444 حيث تعتبر هذه الكلية من أهم الكليات الفنية، والتقنية الموجود بالمملكة العربية السعودية، والتي يجب أن يكون الطالب متوافق مع ضوابطها، وشروطها، حتى يمكنه القبول والتسجيل بالكلية التقنية ببريدة.

شروط الكلية التقنية ببريدة

من اهم شروط القبول والتسجيل بالكلية التقنية ببريدة الاتي:

من اهم شروط القبول بالكلية أن يكون الطالب المتقدم، أو الطالبة ذات أصل سعودي، أو تكون الأم لهذا الطالب من الأصل السعودي، ليس هذا فحسب بل يجب أن يكون عمر الطالب لا يتعدى 30.

من الأمور التي تعد من اهم هذه الشروط، أنه يجب أن يكون الطالب حسن السير، والسلوك، أي لابد أنه لا يكون قد فصل من أي برنامج تابع لهذه الكلية.

لا يتم قبول أي طالب، أو طالبه إلى هذه الكلية، إلا إذا كان قد حصل على شهادة الثانوية العامة.

كما انه من المهم ألا يلتحق الطالب بأي برنامج آخر أثناء دراسته في أحد البرامج بالكلية.

لا يمكن للطالب أن ينتمي لأحد البرامج بالكلية، ويكون هذا البرنامج قد بدأت الدراسة به، فلا يمكن أن ينتمي الطالب لهذا البرنامج، مع التحاقه بالبرنامج الجديد، حيث أن ذلك قد يخلق عملية تقاطع بين البرنامجين.

من الواجب ألا يكون الطالب ضمن فئة الموظفين، الذين يعملون بأي هيئة من الهيئات العامة بالسعودية.

كيفية التسجيل في الكلية التقنية

تفتح الكلية التقنية ببريدة أبواب التسجيل ولقد استطاعت وزارة التعليم، والحكومة بالمملكة العربية السعودية، أن تجعل للتسجيل في الكلية أسهل، وأيسر ما يكون، ولذلك قامت بجعل عملية القبول الإلكتروني للراغبين في التقديم، من خلال الموقع المخصص لذلك.

في البداية على الطالب أن يقوم بالدخول على الموقع المخصص للتسجيل، وهو موقع قبولي، بعد ذلك عليه أن يختار الأيقونة الخاصة بالتسجيل، ويقوم بعمل حساب جديد.

بعد الانتهاء من التسجيل. على الطالب أن يقوم بكتابة كافة البيانات الخاصة به. والتي تعتبر في غاية الأهمية من أجل إتمام عملية التسجيل

ثم بعد ذلك نقوم بالدخول على أيقونة تسجيل.

بعد ذلك نقوم بالضغط على الأيقونة الخاصة بملف التقديم.

ثم نقوم بالدخول على أيقونة التحديث.

بعد ذلك نقوم عند ذلك بالتقديم بالبرنامج الذي نريد. والذي يتماشى مع المؤهلات التي تكون متاحة.

ثم نقوم بتحديد الرغبات. مع القيام بالموافقة على الإقرار الخاص بالتعهد. ثم نقوم بطباعة طلب التقديم.

في نهاية هذه المقال. نكون قد قدمنا لكم. كافة المعلومات التي ترتبط موضوع هذا المقال الكلية التقنية ببريدة القبول والتسجيل 1444. كما نكون استعرضنا لكم، أفضل. وأسهل طريقة. يمكنكم من خلالها القيام بعملية التسجيل.