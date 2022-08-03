طريقة التسجيل في الكلية التقنية وأهم شروط القبول عبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

تعتبر الكلية التقنية أحد أبرز الكليات داخل السعودية التي تلبي احتياجات الجميع بشكل يجعلهم يواكبون تطور سوق العمل، فهي تعتبر أشهر المؤسسات العامة للتدريب المهني، وبناء على ذلك يتم تداول طريقة التسجيل في الكلية التقنية داخل عمليات البحث، وهذا ما سنقوم بإيضاحه داخل هذا المقال.

طريقة التسجيل في الكلية التقنية

كي يتمكن المتقدم بالتسجيل في الكلية التقنية السعودية عبر الإنترنت، فعليه الالتزام بتلك الخطوات الآتية:

أولًا يقوم المتقدم بالذهاب بشكل مباشر إلى الصفحة الرسمية لمؤسسة التدريب التقني والمهني عبر الإنترنت، وذلك من خلال المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ثم يقوم بالتوجه إلى البوابة الإلكترونية للقبول، ومنها يقوم بالضغط على أيقونة التسجيل.

ومن هنا تبدأ عملية إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم، والتي تتمثل في إدخال نوع هويته، وتاريخ الميلاد، ورقم الهوية، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، ومن ثم يتم كتابة كود تأكيد صحة البيانات المدخلة.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة التسجيل، وذلك بعد أن يقوم المتقدم بالإقرار على صحة البيانات.

ثم يقوم بالتوجه إلى البرامج التي تم الإعلان عنها، فعلى المتقدم الاطلاع على التعريف المخصص للبرنامج الذي يريد التسجيل فيه.

وبعدها يقوم بالضغط على أيقونة التقديم على البرنامج، ثم يقوم بالنقر على أيقونة التالي.

ثم يقوم باختيار الوحدة التدريبية وعددًا من البيانات التي تطلب منه بالموقع، وبعدها يقوم باختيار التخصص الذي يرغب فيه.

ومن بعد ذلك يقوم بالذهاب على أيقونة التالي، ثم يتأكد من إتمام عمليات التسجيل، ومنها يقوم بالنقر على تحميل إشعار التسجيل.

شروط التسجيل في الكلية التقنية

إليكم أبرز الشروط التي وضعتها الكلية التقنية السعودية والتي على أساسها يتم قبول المتقدمين أو رفضهم، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

من الضروري أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وليس لديه أي جنسية أجنبية أخرى.

ويشترط أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو شهادة المعهد الصناعي الثانوي، أو شهادة الثانوية للصم والبكم.

كما يجب أن يصل الحد الأقصى لعمر المتقدم إلى حوالي 30 سنة.

ولا بد أن يستوفي المتقدم مجموعة من الأوراق التي وضعتها الكلية لقبول الطلاب ومنها، شهادة حسن السلوك، وشهادة المؤهل الدراسي، ونسخة من بطاقة العائلة.

إلى هنا نكون قد تناولنا الخطوات التي تخص طريقة التسجيل في الكلية التقنية بشكل إلكتروني، ويجب الاطلاع على كافة الشروط التي وضعتها الكلية للقبول فيها، حتى لا يتم رفض طلب المتقدم مباشرة.