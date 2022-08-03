شروط قبول ضباط الداخلية في الكويت 2022 والمستندات المطلوبة

شروط قبول ضباط الداخلية في الكويت 2022، يفضل الكثير من الطلاب بعد الانتهاء من أداء امتحانات الثانوية العامة، أن يقوموا بالتقديم في أحد الكليات العسكرية، الأمر الذي يجعل هنام إقبال كبير على تلك الكليات، فمما لا شك فيه أننا جميعًا نفضل أن ننتمي للسلك العسكري، ولكن لا يمكن لأي طالب الالتحاق بهذه الكليات، إلا قبل أن تتوافق شروط القبول معه، ومن هذه الكليات كلية الداخلية، فهيا بنا نتعرف على الشروط الخاصة بالالتحاق بها.

شروط قبول ضباط الداخلية في الكويت 2022

لقد صرحت الحكومة بدولة الكويت، أن هناك عدة شروط، يجب أن يمتثل كافة الطاب المتقدمين للكليات العسكرية لها، ومن أجل ذلك سنوضح لكم أهم تلك الضوابط، والشروط من أجل عملية تقديم ناجحة.

لا بد أن تكون جنسية المتقدم كويتية، كما يجب أن يكون شخص ليس له أي سابقة تشينه، سواء هو أو أهله.

فيجب أن يكون الطالب المتقدم حسن السير، والسلوك، أيضًا يجب ألا يكون أصدر عليه أي حكم قضائي، أو يكون قام بجناية ما.

لا يمكن أن يكون عمر الطالب أقل من 18 عام، ولا يجب أن يزيد عمره عن 21 عام، وهذا شرط للقبول.

على كافة الطلاب المتقدمين أن يكون غير متزوجين، كما يجب أن يكون المتقدم لا يعمل في أي جهة، سواء كانت قطاع عام، أو خاص.

لا يمكن قبول الطالب الذي سبق وفصل من أي جهة تعليمية، وذلك في عام التقديم، أو في العام الذي يسبقه.

ومن حيث السمات البدنية، فإن الطالب يشترط أن يكون طوله أكثر من 168 سم، مع تناسب الوزن مع هذا الطول بشكل مثالي.

يجب أن ينجح المتقدم في كافة الاختبارات التي سوف يمر بها، كما يجب أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العمة، ولا يكون مر على المؤهل أكثر من عاميين.

تقديم المستندات لضباط وزارة الداخلية

إثبات الجنسية.

نموذج الالتحاق بالكلية.

أصل المؤهل.

شهادة ميلاد.

3 صور ن البطاقة المدنية.

صورة من شهادة تسجيل القوى العاملة.

12 صورة شخصية.

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