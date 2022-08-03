الصين تكشف أسباب المناورات العسكرية فى محيط تايوان

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الإعلامى باسم قيادة الجبهة الشرقية لجيش التحرير الشعبى الصينى العقيد شى يى، إن العمليات العسكرية والمناورات البحرية والجوية والصاروخية التى سيجريها الجيش الصينى فى محيط جزيرة تايوان هى "إجراءات للردع الشديد من قبل الصين فى مقابل التحركات السلبية المتزايدة التى اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا فيما يخص قضية تايوان، و تحذير شديد موجه للقوى الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان".





ونقل موقع التلفزيون الصينى المركزى "CGTN" عن بيان جيش التحرير الشعبى الصينى أنه ابتداء من مساء الثلاثاء، ستنفذ الجبهة الشرقية لجيش التحرير الشعبى الصينى سلسلة من العمليات العسكرية المشتركة فى محيط جزيرة تايوان، كما ستُجرى مناورات بحرية وجوية مشتركة فى كل من شمال جزيرة تايوان وجنوب غربها وجنوب شرقها، وستقوم بتدريبات بعيدة المدى بالذخيرة الحية فى مضيق تايوان، بالإضافة إلى تنظيم إطلاق تجريبى للصواريخ التقليدية فى المناطق البحرية شرق جزيرة تايوان.

كما أعلن جيش التحرير الشعبى الصينى أنه سيقوم بتدريبات عسكرية هامة بالذخيرة الحية خلال الفترة بين الساعة الـ12 من يوم الـخميس إلى الأحد المقبل (4 أغسطس وحتى الساعة الـ12 من يوم الـ7 من أغسطس) فى عدد من المناطق البحرية والجوية حددها بنطاقات خطوط عرض وطول فى محيط جزيرة تايوان.

وحذر الجيش الصينى من أنه حفاظًا على أمن وسلامة جميع السفن والطائرات العابرة فى المناطق المعنية، يتوجب عليها الابتعاد عن المناطق البحرية والجوية التى ستقع ضمن المناورات العسكرية.

وهبطت طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، مساء اليوم الثلاثاء، فى مطار تايبيه بجزيرة تايوان، وذلك على الرغم من تحذيرات الصين، التى تعتبر أن هذه الزيارة تقوض وحدتها.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، مساء اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تركيز المناقشات مع القيادة التايوانية على إعادة تأكيد دعم واشنطن لتايوان وتعزيز المصالح المشتركة.