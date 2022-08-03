نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي نايل سات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت مجموعة قنوات أبو ظبي بالإعلان عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي نايل سات 2022 الجديد، والذي سوف ينال إعجاب الكثيرين من متابعي قناة ناشيونال جيوغرافيك وذلك لأنه التحديث الجديد يأتي بتقنية HD وتردد آخر بتقنية، ونتيجة لذلك فإن البث الحي لقناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي سيكون متاح استقباله على مختلف أنواع أجهزة استقبال قنوات القمر الصناعي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي نايل سات 2022

يمكنك استقبال قناة ناشيونال جرافيك أبو ظبي نايل سات 2022 الجديد بتقنية HD على التردد التالي:

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 3000

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: HD

كما يمكنك استقبال تَردد قناة ناشيونال جِيوغرافيك أبو ظبي نايل سات 2022 بتقنية SD على النحو التالي:

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

قناة نَاشيونال جِيوغرافيك أبو ظبي

بعد تغيير تَردد قناة ناشُيونال جيوغرافيك أبو ظبي نايل سات 2022 الجديد سوف يزداد الإقبال وعدد المشاهدات على القناة، وذلك لأنها تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة للغاية، حيث تقدم القناة مجموعة رائعة وضخمة من البرامج الثقافية والعلمية ورحلات الاستكشاف والأفلام الوثائقية.

يتم بث قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على مستوى العالم العربي ودول الشرق الأوسط، لذلك فإن اللغة العربية هي اللغة الرسمية والأساسية التي يتم استخدامها في بث البرامج الخاصة بالقناة.

جدير بالذكر أن قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي تم إطلاقها منذ أكثر من 13 عام، وهي إحدى القنوات التابعة لمجموعة القنوات الخاصة بناشيونال جيوغرافيك العالمية، والتي يبلغ عددها اكثر من 27 قناة.

ميفية استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي نايل سات الجديد

يمكنك استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي نايل سات 2022 الجديد عند إتباع مجموعة الخطوات التالية:

أولاً يتم الدخول إلى قائمة الإعدادات الخاصة بجهاز استقبال القمر الصناعي. بعد ذلك انقر على اختيار التثبيت اليدوي “Manual installation “. ثم قم بإدخال نوع القمر الصناعي ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ ونوع الاستقطاب، ثم قم بالنقر على موافق. بعد ذلك سوف يقوم الجهاز بالبحث عن قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي بترددها الجديد. أشهر برامج ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

بعد معرفة تَردد قَناة نَاشيونال جيوغرافيك أبو ظبي نايل سات 2022 يمكنك متابعة البرامج التالية: