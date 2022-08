“رخيص السعر”.. تعرف على سعر مواصفات إنفينيكس Smart 6 Plus الجديد Infinix Smart 6 Plus، شهدت الايام الاخيرة اعلان شركة انفنكس العالمي عن بداية طرح هاتفها الجديد إنفينيكس Smart 6 Plus الجديد، وهو الهاتف الذي جاء يقدم الكثير من المميزات والمواصفات القياسية التي تجعله واحد من أهم الاختيارات الموجودة في الأسواق العالمية للهواتف الذكية التي تأتي بشهر مناسب للمستخدمين في مختلف الدول، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور سعر ومواصفات هاتف إنفينيكس Smart 6 Plus الجديد.

هاتف إنفينيكس Smart 6 Plus الجديد

من خلال بيان رسمي خلال الايام الماضية، فقد أعلنت شركة إنفينيكس رسميا اطلاق هاتفها الجديد الرائع، وهو الهاتف رخيص السعر الذي يحمل اسم هاتف Infinix Smart 6 Plus، وقد تم اطلاق هذا الهاتف في البداية في الهند بتصميم رائع ومختلف مقارنة بالإصدار الأصلي المتوفر في الأسواق الأخرى، فنجد أن الشركة تعمل على توفير عدد من الهواتف الرخيصة السعر، والتي تناسب العديد من الأشخاص في ظل منافسة شرسة مع العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم، من أجل تحقيق نسبة مبيعات كبيرة.

أهم مواصفات هاتف إنفينيكس Smart 6 Plus الجديد

وقد جاء الهاتف الذكي الجديد من انفينيكس يتضمن الكثير من المواصفات القياسية الهامة، التي تتفوق على الكثير من الهواتف، فقد جاءت المواصفات على النحو التالي.

ينطلق هاتف Infinix الجديد في الهند بشاشة كبيرة رائعة بقياس 6.82 بوصة.

وبنسبة عرض إلى ارتفاع بلغت 20:9 أبعادها 1600×720 بكسل مع بدقة +HD.

وقد جاءت تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية.

يحتوي هاتف Smart 6 Plus على كاميرا رئيسية خليفة بدقة 8 ميجابيكسل، وهى مصحوبة بعدسة I بدقة 0.08 ميجابكسل.

والتي تدعم القدرة على تسجيل مقطع فيديو بدقة 1080 بكسل

كما يتمتع الهاتف بكاميرا أمامية رائعة ومميزة بدقة 5 ميجا بيكسل لتصوير السلفي ومكالمات الفيديو.

المعالج إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G25 وهو رباعي النواة الرام ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت الذاكرة الداخلية ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وهى قابلة للتوسعة من خلال الذاكرة الخارجية microSD حتي ما يصل 512 جيجابايت. واجهة المستخدم XOS 10.6 نظام التشغيل أندرويد 12 جو

سعر هاتف إنفينيكس Smart 6 Plus الجديد

ونجد أن هاتف Infinix Smart 6 Plus يتوافر في هذا التوقيت للبيع في الهند، وذلك مقابل 101 دولار أمريكي وهو السعر الذي يعادل بالمصري على نحو 1900 جنيه، وقد اكدت الشركة على انه سوف يتم توفره بلونين مميزين هما اللون الأسود واللون الأزرق، ويتم طرحه خلال أيام في مختلف الاسواق في العالم.