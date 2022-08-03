شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية 1444 السعودية

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عمر شويل - جدة شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية 1444 لكي يكون الشخص مؤهلاً للحصول على معاش تقاعدي في نظام التأمينات الاجتماعي ، يجب أن تتوفر فيه جميع الشروط التي يحددها القانون فقد نظمت الهيئة العامة للضمان الاجتماعي شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية لعام 1444 وطبقاً للقانون، يجب على أصحاب العمل مراعاة الأقدمية والحالة الصحية والاجتماعية لموظفيهم لتحديد استحقاقهم للمعاش، إذا كان الشخص يعمل في القطاع الخاص ، ولكنه غير مشمول بأحد أنظمة معاشات تقاعد القطاع العام، فهو غير مشمول بالتأمين الاجتماعي. الطريقة الوحيدة للعامل للوصول إلى التأمين الاجتماعي هي العمل في القطاع الخاص حيث يتمتع بوضع الموظف.

شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية 1444

عادة ما يتم وضع خطة التقاعد في مؤسسات مختلفة عندما يبلغ الموظف سن الستين، لأنه في هذا العمر يصبح غير قادر على أداء واجباته المهنية بشكل كامل، ويحتاج إلى الراحة والابتعاد عن ضغط العمل، في بعض الأحيان يضطر الموظف أو العامل إلى التقاعد قبل بلوغ سن الستين. سمح النظام السعودي للمشتركين في التأمينات الاجتماعية بطلب التقاعد المبكر بناءً على عدد من الشروط ، وهي كالتالي:

أن يكون سن المتقدم أقل من ستين سنة.

أن يترك المشترك العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية.

يجب ألا تقل المدة الفعلية للمشاركة في التأمين الاجتماعي عن 300 شهر، أي خمسة وعشرون عامًا.

المستندات المطلوب تقديمها لصرف المعاش

لكي يتمكن دافع التأمين الاجتماعي من التقدم بطلب للحصول على معاش الشيخوخة، والذي يُدفع للمتلقي على أساس شهري، يجب أن يكون طلبه مصحوبًا بعدد من الأوراق والمستندات، وهي:

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

نموذج عملية التعويض.

أدخل رقم الحساب المصرفي المراد دفع معاش الشيخوخة.

تقديم نموذج العائد السنوي بحلول الموعد النهائي المحدد من قبل نظام الضمان الاجتماعي للمتقاعد.

صورة من خلاصة القيد في حالة وجود من يعولهم بالمحكمة المشتركة.

وعد بعدم العودة إلى العمل.

نسخة من التوكيل الرسمي إذا كنت ترغب في تفويض الشخص بدفع أقساط التأمين.

متى يستحق المشترك المعاش المبكر

بمجرد أن يتقدم المواطن السعودي المشترك في التأمينات الاجتماعية بطلب التقاعد المبكر والتقاعد واستيفاء الشروط المطلوبة للتقاعد المبكر لمشتركي التأمينات الاجتماعية وتقديم طلبه إلى مؤسسة التأمين، يتلقى المشترك معاشًا مبكرًا في الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب. الصرف، والدفع يستمر معاش التقاعد طالما أن صاحب المعاش يتعهد بعدم العمل في أي من الوظائف التي يشملها نظام التأمين، وإذا عاد إلى ممارسة العمل أو النشاط المشمول بنظام التأمين، وفي حالة العودة إلى العمل أو العمل قبل بلوغه الستين من عمره يوقف صرف المعاش حتى لو لم يطالب بإعادة التأمينات في نشاط تأميني اختياري ويستمر وقف صرف المعاش حتى يترك المهنة أو النشاط. أو لن تصل سن الستين من عمره.