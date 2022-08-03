نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب عميل جديد من خلال موقع البنك الأهلى السعودي في المقال التالي
عمر شويل - جدة فتح حساب عميل جديد من خلال موقع البنك الأهلى السعودي، يمكن لأي شخص في المملكة العربية السعودية إنشاء حساب جاري جديد وتوفير وسيلة إضافية وسهلة وآمنة للعملاء الجدد الذين يرغبون في فتح حساب جار في البنك الأهلي.
بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد للعملاء وترحيل هذه العملية المرهقة من المكاتب الفرعية إلى القنوات الإلكترونية.
فتح حساب عميل جديد من خلال موقع البنك الأهلى السعودي
يمكن للمقيمين والمغتربين في المملكة العربية السعودية فتح حساب مصرفي في البنك الأهلي السعودي عبر الإنترنت دون الحاجة إلى ذهاب العملاء إلى أحد فروع البنك لإتمام مهمة فتح حساب مصرفي.
يجب أن يكون لديك بطاقة هوية وطنية أو بطاقة هوية مقيم سارية كأهم مطلب لفتح حساب من الموقع الرسمي للبنك الأهلى التجاري للمملكة العربية السعودية وفتح حساب مصرفي، شروط هذه الخدمة بسيطة:
- الرجاء إدخال رقم تعريف قومي / مقيم صالح.
- سجل مع أبشر.
- بالإضافة إلى ذلك، فإن عملاء أى بنك في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية سوف يعتادون على شروط وأحكام فتح حساب جاري لدى البنك الأهلي السعودي.
خطوات فتح حساب شركة في البنك الأهلى السعودي عبر الإنترنت
وسيلة إضافية بسيطة وآمنة للعملاء الجدد الذين يرغبون في توفير وقتهم وجهدهم وتعلم كيفية فتح حساب جاري في أحد البنوك الوطنية .
بالإضافة إلى ترحيل هذه العملية المرهقة من فرع إلى قناة إلكترونية، السماح لإدارة البنك بالموافقة والتوقيع على الشروط والأحكام.
جميع شروط الموافقة المسبقة متاحة على الموقع الرسمي للبنك الأهلي التجاري الدولي للمملكة العربية السعودية.
- في البداية، انقر فوق “فتح حساب مع مؤسسة” الموجود على موقع البنك الأهلى على الويب.
- بعد ذلك، أدخل مؤسستك ومالك البيانات لمؤسستك، ووافق على الشروط.
- ثم أدخل رمز التفعيل المرسل إلى رقم الهاتف المحمول المحدد.
- في الخطوة التالية، أدخل البيانات المطلوبة.
- التحقق من الهوية باستخدام منصة وصول موحدة وطنية (تسجيل الدخول إلى نظام أبشر).
- لقد قمت بفتح حساب فحص رقمي بنجاح.
- قم بالتسجيل في AlAhli-e-Corp باختيار معرف المنظمة ومعرف المستخدم.
- اختر كلمة مرور لهاتفك المصرفي.
- حدد رقم التعريف الشخصي لبطاقة الصراف الآلي الخاصة بك.
- في النهاية، سيتم إرسال البطاقة بالبريد إلى العنوان المسجل للمؤسسة.
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