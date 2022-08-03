نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يتم صرف حساب المواطن؟ ..هل تم إيداع دفعة أغسطس اليوم؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى يتم صرف حساب المواطن لشهر أغسطس 2022، حيث يترقب المستفيدين إعلان موعد صرف حساب المواطن، وإيداع الدعم المستحَق في حسابات المستفيدين، وذلك بعد التعديلات الجديدة التي نصت على إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن، والسماح للأسر المستحقة التي لم يسبق لها الاستفادة من الدعم من قبل، التسجيل وإنشاء حساب جديد، يأتي ذلك لكون حساب المواطن أحد البرامج الداعمة التي تهدف إلى حماية المواطنين الذي أثرت عليهم الإصلاحات والتطورات المتلاحقة سلبيًا، وتسببت في تدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

متى يتم صرف حساب المواطن

بعد الإعلان عن نتائج أهلية حساب المواطن اليوم، زاد البحث حول متى يتم صرف حساب المواطن، وما هو موعد صرف الدفعة المستحقة للمستفيدين الجدد، وبناءًا عليه من المقرر إيداع حساب المواطن في العاشر من شهر أغسطس الجاري، باعتبار أن هذا هو الموعد الثابت للصرف، الذي لا يتغير أبدًا، إلا في حالة تصريح البرنامَج بتغيير الموعد بالتقديم أو التأخير، ويعلن ذلك رسميًا عبر الحساب الرسمي، ويرجع سبب تغيير الموعد هو أن اليوم العاشر يتعارض مع يوم الإجازة الرسمية سواء نهاية الأسبوع، أو مناسبة قومية، ولكن دون ذلك يصرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري

يوافق موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر في التقويم الهجري يتم في 12 محرم 1444، حيث يعلن إيداع الدعم المستحَق اليوم في حسابات المستفيدين، في نفس السياق أعلن حساب المواطن عن نتائج الأهلية، وأكد أنه بإمكان المستفيدين والمتقدمين الجدد الاستعلام عن حالة الأهلية عبر دخول البوابة الإلكترونية ca.gov.sa، وأوضح إجراء هام لمن تظهر له الحالة غير مؤهل، وهو أن يقدم اعتراض حساب المواطن في البوابة الإلكترونية، ولكن مع العلم أن مدة السماح لتقديم الاعتراض تصل حتى 90 يوم، وفي حالة تجاوز تلك المدة لن يقبل طلب الاعتراض.

رقم حساب المواطن

حرصت وزارة الموارد البشرية على تحقيق التفاعل المباشر بين المستفيدين من البرنامَج والقائمين عليه، لذلك أطلقت رقم حساب المواطن المجاني الموحد على مستوى السُّعُودية، حيث يستقبل فريق الدعم الفني أو خدمة عملاء حساب المواطن الاستفسارات الخاصة متى يتم صرف حساب المواطن، والدفعات المالية، وطريق تسجيل جديد، كذلك الاعتراض على الدفعات المالية وحالة الأهلية، وما هي الإجراءات الصحيحة لتقديم اعتراض، كذلك يستقبل الشكاوى والمقترحات التي تطور من الخِدْمَات وأداء البرنامَج.

حاسبة حساب المواطن المطور

حاسبة حساب المواطن المطور هي وسيلة من البرنامَج تساعد المستحقين في معرفة قيمة الدعم المستحَق بشكل تقريبي، كما يلي:

انتقل إلى البوابة الإلكترونية حساب المواطن ca.gov.sa. اضغط على الحاسبة التقديرية من القائمة الرئيسية. اكتب البيانات المطلوبة بشكل دقيق. حدد إذا كنت رب أسرة أم فرد مستقل. حدد قيمة الدخل الشهري، وعدد أفراد الأسرة. اضغط على احسب.

في النهاية يتم صرف حساب المواطن في الموعد المحدد، ويجب العلم أن قيمة الدعم المستحق التي تظهرها الحاسبة التقديرية تتوقف على صحة البيانات المسجلة.