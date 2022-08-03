نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “خلال ساعات” إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 إلكترونياً لطلاب علمي وأدبي moe.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد من أكثر الأسئلة التي يتم تداولها من خلال منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في تلك الأيام هي عن موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة والتي يترقبها جميع الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بعد الإعلان عن ظهور النتيجة بشكل إلكتروني لطلاب الفرع العلمي والأدبي، وذلك بعد أن ترقب الطلاب كثيرا منذ الانتهاء من الامتحانات بنهاية العام الدراسي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج بعد أن يتم اعتمادها بشكل رسمي من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والذي سوف يقوم باعتمادها خلال الأيام القليلة المقبلة، وبذلك يتمكن جميع الطلاب بالحصول على النتيجة الخاصة بهم من المنزل وبدون الذهاب إلى أي مكان.

متى نشر نتيجة الثانوية العامة 2022

وكانت وزارة التربية والتعليم قد قامت بطمأنة جميع الطلاب وأولياء الأمور من خلال الإعلان عبر الموقع الرسمي الخاص بهم، عن موعد إعلان النتيجة وذلك سوف يكون بنهاية الأسبوع الجاري، حيث تم الانتهاء من تصحيح أوراق الطلاب بشكل كامل بالإضافة إلى رصد الدرجات من خلال مراكز الرصد، كما تم مراجعة النتيجة من اجل التأكد من صحتها، وبذلك يكون المتبقي فقط هو أن يتم اعتمادها بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة وعلى الفور سوف يتم نشرها من خلال الموقع الخاص بالوزارة من اجل التسهيل على الطلاب في الحصول على النتيجة برقم الجلوس فقط.

كيفية استخراج نتائج الثانوية العامة 2022

ومنذ أن انتهت الامتحانات النهائية في الشهر الماضي وجميع الطلاب يترقبون الإعلان عن النتائج الخاصة بمرحلة الثانوية العامة التي تعد أهم مرحلة تعليمية وهي ما تؤهل الطلاب إلى الالتحاق بالكليات المختلفة، ولذلك فإن كل طالب يطمح في الحصول على أعلى مجموع من اجل التمكن من أن ينضم إلى الكلية التي يرغب فيها واستكمال تعليمه من خلال المرحلة الجامعية بالعام الدراسي الجديد، وبنهاية الأسبوع الحالي سوف يعرف جميع الطلاب الدرجات التي حصلوا عليها في مختلف المواد، وذلك بإتباع الآتي:

فتح موقع وزارة التربية والتعليم

النقر على “نتائج الثانوية العامة 2022”.

كتابة رقم الجلوس.

أضغط على “عرض النتيجة”.

سوف تظهر النتيجة على الفور.

ترقب إعلان نتائج الثانوية العامة

ومنذ أن انتهت امتحانات الطلاب في نهاية العام الدراسي والجميع يترقب الإعلان عن النتيجة، وأعلنت الوزارة أنه أيام قليلة تفصلنا عن إعلان النتائج عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، وذلك أصبح الإقبال على الموقع كبير على مدار الأيام الجارية، حيث يقوم الطلاب بالدخول عليه يوميا لمعرفة النتائج.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت بأن اعتماد النتيجة سوف يكون خلال الساعات المقبلة وذلك بعد أن تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالنتيجة من التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها، وبذلك سوف تتوفر النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل الدكتور طارق شوقي ويستطيع الجميع الحصول عليها كل سهولة من خلال الموقع الرسمي.