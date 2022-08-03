نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي
بدأ العد التنازلي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 والتي سوف يتم نشرها خلال الساعات القليلة المقبلة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي والذي تم تجهيزه على أعلى مستوى من أجل تحمل الضغط الكبير المتوقع عليه مع ظهور النتائج من الطلاب وأولياء الأمور الذين يترقبون الإعلان عن النتائج منذ أن انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم بالشهر الماضي، ومع اقتراب ظهورها شهدت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي الكثير من التساؤلات عن موعد الإعلان عن النتائج وطريقة الحصول عليها، وهو ما نوضحه لكم خلال المقال حتى يستطيع الجميع معرفة النتيجة بدون الحاجة إلى الذهاب للمدارس أو الإدارات التعليمية المختلفة.
نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن تم الانتهاء بشكل كامل من تصحيح أوراق الطلاب ورصد درجاتهم، كما تم مراجعة النتائج والدرجات التي حصل عليها الطلاب بشكل كامل من اجل التأكد من أن الطلاب لم يتعرضوا إلى أي ظلم أثناء التصحيح، وأكدت الوزارة بأن كل طالب سوف يحصل على حقه الكامل من الدرجات وفقا لما قاموا به خلال امتحانات نهاية العام الدراسي.
استخراج نتائج الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم
وبعد أن انتهت كافة الإجراءات الخاصة بالنتائج لم يتبقى فقط سوى أن يتم اعتمادها خلال ساعات قليلة من قبل الدكتور طارق شوقي وسوف يتم بعد ذلك نشرها من خلال الموقع الإلكتروني حتى يستطيع جميع الطلاب الحصول عليها بكل سهولة، وأكدت الوزارة بأن النتيجة سوف تكون متاحة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، وذلك حتى يستطيع جميع الطلاب من الحصول على النتيجة بكل سهولة ودون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان، فقط يجب أن يتوفر لديك خدمة الإنترنت ثم تقوم بإتباع الخطوات التالية:
- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم
- الضغط على “نتائج الثانوية العامة 2022”.
- إدخال رقم الجلوس.
- أضغط على “عرض النتيجة”.
- سوف تظهر النتيجة على الفور.
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