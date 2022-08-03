نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في كافة المحافظات thanawya في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 أصبح الجميع في ترقب شديد لنتائج المرحلة الثانوية والتي تعد من أهم المراحل التعليمية في مصر، وشهدت منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على مدار الأيام الماضية الكثير من التساؤلات عن موعد إعلان نتائج الثانوية والتي يترقبها جميع الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في الاطمئنان على الدرجات التي حصلوا عليها والمجموع الكلي الذي يؤهلهم إلى الالتحاق بالجامعات والكليات المختلفة، وذلك من خلال التنسيق والذي سوف يتم فتح باب التقديم به بعد أيام من إعلان النتيجة وذلك حتى يستطيع الجميع الالتحاق بالكليات قبل بدء العام الدراسي الجديد.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وبعد الكثير من التساؤلات عن مواعيد إعلان النتائج قامت وزارة التربية والتعليم بتوضيح الأمر من أجل طمأنة جميع الطلاب وأولياء الأمور الذين يترقبون إعلان النتائج منذ أن تم الانتهاء من امتحانات نهاية العام بالشهر الماضي، وقامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان بأن النتيجة سوف يتم إعلانها بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة حتى تكون متاحة لجميع الطلاب وذلك في نهاية الأسبوع الجاري، وذلك لكي يعلم جميع الطلاب بالموعد النهائي لإعلان النتائج ويتم منع كافة الشائعات التي قد يتم تداولها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وهي ما تسبب القلق بين جميع الطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022

وقامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن انتهاء عملية تصحيح الأوراق ورصد الدرجات ومراجعتها من خلال مراكز الرصد التي تم إعدادها في الإدارات التعليمية المختلفة، وذلك مع التأكد من حصول جميع الطلاب على حقهم الكامل من الدرجات في مختلف المواد التي قاموا بدراستها والاختبار فيها، وبذلك لم يتبقى سوى أن يتم اعتماد النتيجة بشكل رسمي من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال الأيام المقبلة ويتم بعدها نشر النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني، ولكي يتم الاستعلام عنها يجب إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم

الضغط على “نتائج الثانوية العامة 2022”.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على “عرض النتيجة”.

سوف تظهر النتيجة أمامك على الشاشة.

اقتراب إعلان نتائج طلاب الثانوية العامة

ونقترب من الإعلان عن نتائج الثانوية العامة التي يترقبها الطلاب وأولياء الأمور في كافة محافظات الجمهورية، ووفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الوزارة فإن النتيجة سوف تكون متاحة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني حتى يكون الاستعلام عنها سهل على جميع الطلاب.

حيث يشهد الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة إقبال كبير من قبل الطلاب الذين يرغبون في معرفة النتيجة الخاصة بهم، حيث يتبقى ساعات فقط وسوف يتم إعلان النتائج، وذلك بعد أن تقوم الوزارة باعتمادها بشكل رسمي من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال الساعات المقبلة ويتم على الفور نشرها إلكترونياً.