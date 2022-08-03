أيمن الظواهرى.. تاريخ من الإرهاب لطبيب العيون (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديو جراف التالى تاريخ أيمن الظواهرى من طب العيون إلى الإرهاب: وكان مسؤول أمريكى رفيع أعلن فى وقت سابق أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة نفذت عملية "ناجحة" ضد "هدف هام لتنظيم القاعدة" فى أفغانستان، ولم يسجل وقوع إصابات بين المدنيين".

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