السفير الصينى يبلغ الجامعة العربية بالتطورات الأخيرة الخاصة بتايوان

جدة - نرمين السيد - تلقى الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى اتصالا هاتفيا مساء اليوم من لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة والمفوض لدى جامعة الدول العربية.





وأبلغ ليتشيانج، السفير حسام زكى تحيات الوزير وانج يى مستشار الدولة ووزير الخارجية الصينى للسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ووضعه فى صورة الموقف الصينى الرسمى من التطورات الأخيرة الخاصة بتايوان. وأشار ليتشيانج فى هذا الصدد إلى أهمية احترام مبدأ الصين الواحدة وعدم القيام بأفعال تناقض قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التى لا تصب فى تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة. ومن جانبه أكد السفير حسام زكى على أن موقف جامعة الدول العربية يقوم على دعم سيادة الصين ووحدة أراضيها والالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة، مشيرا إلى ان الأمين العام يتطلع إلى انفراجة سريعة للأزمة الخاصة بتايوان.

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